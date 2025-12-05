¿Todavía no sabes qué hacer el fin de semana? Si estás buscando inspiración para descubrir la CDMX, te proponemos 5 experiencias que no te puedes perder.

Feria del Pan en Plaza del Bolero

Una de las tantas joyas de la gastronomía mexicana es el pan de dulce, así que si eres fan de estos ‘pecaditos’, lánzate el fin de semana al centro de Tlalpan, donde se organizará la Feria del Pan.

La Plaza del Bolero se convertirá en una panadería gigante con más de 45 expositores. Te recomendamos ir con hambre, porque podrás probar conchas, cuernitos, mantecadas, panqueques, cubiletes, garibaldis y muchos tipos más.

Foto: Mochilazo Cultural. Pixabay

Habrá presentaciones musicales en vivo, talleres y conferencias relacionadas.

Disponible el sábado 6 y domingo 7, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Secretaría de Turismo de la Ciudad de México’.

Festival de luz en el Bosque de Aragón

Ya es diciembre y el espíritu navideño se percibe en varios puntos de la CDMX, como el Bosque de Aragón, sede del Ilumina Fest, un festival de luces con varios atractivos este fin de semana.

Tendrá un bazar de temporada, cine al aire libre, zona de alimentos y juegos mecánicos, senderos y esculturas de luz, DJs en vivo, gotcha neón y un par de experiencias inmersivas: una inspirada en la novela 'El Principito' y otra en el Krampus, una criatura mitológica alpina.

Lee también: 10 razones para ir al Museo de Historia Natural en Chapultepec

Horario: de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

La entrada es gratuita, aunque las experiencias inmersivas y el gotcha tienen costo extra: El Principito en $150 pesos por persona; Krampus en $50 y gotcha en $40.

Más información en la página web: axomatsuri.com/event/ilumina-fest

Carnaval Villa-Zapata en Paseo de la Reforma

¿Existe un desfile en honor a Francisco Villa y Emiliano Zapata? Sí, es el Carnaval Villa-Zapata y regresa este fin de semana a las calles de la CDMX.

Para recordar a estos personajes de la Revolución Mexicana, la actividad contará con diversos colectivos, agrupaciones y comparsas que presentarán música y trajes tradicionales, así como representaciones de momentos clave en la vida de ambos revolucionarios.

Foto: Carnaval Villa Zapata México

Este año, Bolivia es el país invitado, así que habrá oportunidad de ver sus danzas y vestimentas típicas de épocas carnestolendas.

El desfile será el sábado 6 de diciembre a partir de las 2:30 p.m.

Comenzará en el Ángel de la Independencia y terminará en el Monumento a la Revolución.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Carnaval Villa Zapata México’.

Tour por la colonia Santa María la Ribera

Uno de los barrios más pintorescos en la CDMX es Santa María la Ribera, una colonia emblemática, histórica y con algunas joyas arquitectónicas que podrás conocer en un recorrido guiado este fin de semana.

La touroperadora Turisteando Ando organiza esta experiencia. La arqueóloga Paola Jiménez contará su historia, la de personajes famosos, y de los acontecimientos importantes del barrio.

Foto: Sectur CDMX

Entre los puntos más destacados de la visita están el Kiosco y Mercado Morisco, el Museo Universitario del Chopo y la Casa de los Mascarones.

El recorrido será el domingo 7 de diciembre a las 10:00 a.m.

Tiene un costo de $150 pesos por persona.

Lee también: Vuelve Turibus Museos, el tour temático de la Noche de Museos

Más información al teléfono: (55) 6727 3803.

Recorrido gastronómico por el Centro Histórico

Muchos acuden al Centro Histórico de la CDMX para visitar museos, comprar y comer. De lo último, también hay muchas opciones deliciosas en sus calles.

Si eres de los que disfrutan conocer un destino a través de la comida, este fin de semana no te pierdas el recorrido ‘Garnacheando ando. Cocina de calle en el centro de la Ciudad de México’ de Paseos Culturales INAH, guiado por la gastrónoma Natalia Talavera Olmos.

Foto: Andrés Martínez. INAH

De la mano de la experta, recorre las céntricas calles de la capital, admira su arquitectura y degusta platillos de taquerías, restaurantes, loncherías y puestos de botanas más emblemáticos.

La experiencia será el domingo 7 de diciembre a partir de las 10:45 a.m.

Tiene un costo de $264 pesos por persona.

Más información en la página web: paseosculturales.inah.gob.mx/index.php/inicio

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters