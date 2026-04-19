Liga MX: Santos vs Atlas - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

El Santos y el Atlas protagonizan un duelo completamente disparejo, este domingo, en el Territorio Santos Modelo.

Para cerrar la actividad de la Jornada 15 del Clausura 2026, los Guerreros reciben a los Zorros, en un partido de realidades completamente distintas.

Por un lado, el equipo de la Comarca Lagunera tratará de despedirse de una manera más honrosa del torneo, ya que quedó eliminado mucho tiempo antes de lo esperado.

El único propósito que tiene el conjunto de Torreón es no quedar en el fondo de la tabla general, por lo que necesita ganar sus últimos encuentros para salir del último lugar.

Con nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates, el Santos quiere alejarse del puesto número 17 y acercarse al Mazatlán FC y al Puebla.

Por su parte, el Atlas todavía sueña con clasificar a la Liguilla, pero ya no puede dejar escapar puntos para tener aspiraciones reales.

Los Zorros se encuentran en una posición privilegiada y tienen, en sus manos, el boleto a la Fiesta Grande.

Si consiguen derrotar al Atlas frente a su afición, escalarían hasta la séptima posición de la clasificación, al llegar a 22 puntos.

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De esta manera, el pase a la siguiente ronda del Clausura 2026 quedaría, completamente, controlado, por lo que ganar es su principal objetivo.

En caso de perder, tendrían que volver a esperar varias combinaciones de resultados para tener opciones de estar entre los ocho mejores equipos del Clausura 2026.

Cabe resaltar que el conjunto de Diego Cocca suma cinco compromisos consecutivos sin poder ganar, con tres empates y dos derrotas, por lo que necesitan regresar a la senda del triunfo, de manera urgente.

La última vez que se quedaron con los tres puntos fue en el Jornada 9 contra el Tijuana en el estadio Jalisco.

El juego entre el Santos y el Atlas comenzará en punto de las 17:00 horas y será transmitido por las pantallas de ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Santos vs Atlas

Universal Deportes 05:28 PM Liga MX: Santos vs Atlas - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026











