Santos Laguna vs Atlas: Horario y canales para ver la Liga MX; HOY, domingo 19 de abril

Este domingo, Santos Laguna y Atlas cerrarán la quinceava fecha del torneo Clausura 2026. Desde el sótano de la tabla general, los “Guerreros” recibirán la visita de la escuadra rojinegra en el Estadio Corona, ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Mientras que Santos Laguna jugará para sumar puntos que le permitan salir del último lugar de la tabla, Atlas buscará una significativa victoria para continuar en la lucha por permanecer dentro de la zona de clasificación.

En caso de ganar el partido, los rojinegros desplazarían momentáneamente a Tigres y ocuparían el octavo lugar de la tabla para avanzar a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano, a falta de dos fechas más para que termine la fase regular.

Este es el horario y los canales de transmisión para ver el partido, mismo que irá a través de plataformas de streaming y televisión de paga.

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Atlas en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde ver el último partido de la Jornada 15 del Clausura 2026?

Domingo, 19 de abril

Santos Laguna vs Atlas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.

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