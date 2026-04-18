Resultado: León vence a FC Juárez y se mete en la lucha por los últimos boletos de Liguilla

A pesar de los momentos turbulentos que vivió hacer unas semanas, la tranquilidad regresó a la Fiera que está lista para volver a rugir fuerte.

El León derrotó (3-1) al FC Juárez en el estadio Nou Camp, sin mayor complicación.

Los Panzas Verdes no sufrieron ante los Bravos y obtuvieron un triunfo más que importante en el cierre de la fase regular.

Con un inspirado Ismael Díaz, quien contribuyó con dos anotaciones y una asistencia, el conjunto esmeralda se quedó con los tres puntos para dar un paso más que firme rumbo a la Liguilla del Clausura 2026.

El extremo panameño fue la figura del partido en el inmuble guanajuatense y devolvió la ilusión a la afición que no quiso perderse el juego.

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Antes de la primera mitad, el León ya tenía una ventaja importante en el marcador, con su doblete, pero todavía faltaba mucha historia por contarse.

Óscar Estupiñán sorprendió en el inicio de la segunda parte, al aprovechar una pena máxima. No falló y descontó en el minuto 52.

El centrodelantero colombiano no desaprovechó la oportunidad y mandó a guardar el esférico, para acortar distancias.

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Sin embargo, Daniel Arcila convirtió 16 minutos después y apagó todas las ilusiones de la escuadra fronteriza. Todavía faltaba cerca de media hora, pero el destino ya estaba trazado.

La Fiera no dejó escapar la victoria, conservó la ventaja y salió con el puño en alto frente a sus seguidores esmeraldas.

Triunfo más que importante para un equipo que todavía tiene la esperanza de estar presente en la Fiesta Grande.

Con las tres unidades obtenidas, el León se instaló en la zona de Liguilla y peleará en el cierre de la fase regular para quedarse con uno de los boletos que siguen disponibles.

Por su parte, el FC Juárez dejó escapar su última oportunidad de seguir de cerca a los últimos ubicados en la zona de la Fiesta Grande; aunque, matemáticamente, todavía no está eliminado, le quedan pocas opciones para no quedar eliminado.