Las canas, lejos de ser un signo capilar que se debe ocultar, ahora son una elección estética. Cada vez más personas se atreven a lucirlas con orgullo, sumando un toque único a su apariencia.

Pero mantenerlas bonitas no es tan sencillo. Y es que uno de los principales retos es evitar que se vuelvan amarillentas u opacas con el paso del tiempo, la exposición solar y el uso de productos con químicos.

Aquí es donde entran los shampoos matizantes, siendo los más populares los que tienen pigmentos morados y azules, pero ¿cuál es mejor para ti?

El shampoo para canas contiene pigmentos que neutralizan o evitan que se vuelvan amarillentas. Foto: Freepik

¿Qué es matizar las canas?

El proceso de matizar las canas no significa teñirlas ni cubrirlas, sino neutralizar los tonos indeseados que aparecen en ellas.

Al carecer de melanina, según los tricólogos de Medlineplus, estos cabellos son más vulnerables a factores externos como el sol, la contaminación, el cloro e incluso el uso de herramientas de calor. Y esto modifica su color blanco por uno amarillo, café o anaranjado.

Aunque no evitan la salida de canas, los shampoos matizadores sí pueden ser efectivos para mantener su tono blanco porque contienen pigmentos morados o azules, mismos que actúan generando un contraste cromático.

Si tomamos como referencia el círculo cromático, un instrumento utilizado por coloristas y profesionales del cabello, es posible ver que el violeta neutraliza el amarillo y el azul contrarresta los anaranjados.

Esta misma teoría, aplicada en las canas, permite contrarrestar los colores del pelo con los pigmentos del shampoo y obtener un resultado más plateado y brillante. Así, no tienes que gastar en tintes o productos más caros para su mantenimiento.

¿Es mejor el shampoo morado o el azul para matizar las canas?

La elección entre shampoo morado o azul depende del subtono de tus canas; recuerda siempre tomar como base el círculo cromático para comprar el producto con el pigmento adecuado.

En general, el shampoo morado se recomienda para la mayoría de personas con canas. Su formulación con pigmentos violetas neutralizan los reflejos amarillos claros, que son los más comunes.

Los estilistas de L’Oréal Paris afirman que este tipo de shampoo es ideal para mantener un tono frío y elegante, especialmente en cabellos rubios y castaños claros. También es una buena opción para las canas que lucen grisáceas.

Por otro lado, el shampoo azul está pensado para neutralizar tonos intensos como los anaranjados. Es más apto para los castaños y rubios medios. De igual manera, puede ser útil en canas amarillas oscuras o con un matiz cálido intenso.

No uses diario tu shampoo, mejor alternalo en tu rutina para las canas. Foto: Freepik

Tres tips extra para mantener las canas blancas

No uses shampoo matizante todos los días: Alterna el shampoo morado o azul con uno suave e hidratante. Usarlo en exceso puede resecar el cabello o dejar reflejos violáceos o azulados.

Hidrata profundamente: Las canas suelen ser más secas. Los expertos de Garnier enfatiza que el lavado con mascarillas nutritivas o matizadoras para mantener la suavidad y el brillo.

suelen ser más secas. Los expertos de Garnier enfatiza que el lavado con mascarillas nutritivas o matizadoras para mantener la suavidad y el brillo. Protege tu cabello del sol y del cloro: El sol y las piscinas son grandes enemigos del cabello canoso, pero para reducir riesgos puedes usar productos con protección UV y enjuagar tu pelo después de nadar para evitar que cambie de tono.

