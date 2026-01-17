Cuando las primeras canas aparecen en la raíz, no siempre necesitan un retoque con tinte. En estos casos, el rímel se convierte en un aliado para camuflarlas.

La fórmula de este cosmético ha sido diseñada para pigmentar con precisión, lo que permite cubrir los cabellos blancos de manera puntual y controlada.

Usarlo para tales propósitos es un truco que se ha popularizado en el mundo de la belleza y es que resulta útil en situaciones de emergencia: una reunión, una cita o un evento inesperado.

Elegir un rímel del tono adecuado es clave para esconder las canas de manera natural. Foto: Freepik

¿Qué son las canas y por qué aparecen?

Las canas son cabellos que han perdido su pigmentación natural y adquieren tonos blancos, grises o plateados. De acuerdo un artículo de la revista UNAM Global, esto sucede porque los melanocitos (células encargadas de producir melanina) reducen o detienen su actividad.

Aunque suelen asociarse con el envejecimiento, también pueden aparecer de manera prematura. De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, existen factores como la genética, el estrés, deficiencias nutricionales —especialmente de vitamina B12— y ciertas condiciones médicas que aceleran su aparición.

No existe un método definitivo para prevenirlas, pero mantener una alimentación equilibrada, reducir el estrés y cuidar el cabello puede retrasar su aparición.

¿Cómo usar rímel para ocultar las canas?

Si este signo capilar te causa problemas, debes saber que hay un truco de belleza que permite esconder los cabellos blancos. Lo primero que debes hacer es elegir un rímel cuyo tono sea lo más parecido a tu color natural de pelo.

Después, peina y estiliza tu cabello como de costumbre, prestando atención a la zona donde se concentran las canas. Una vez definido el peinado, pasa el cepillo del rímel suavemente desde la raíz hasta cubrirlas por completo.

Para un acabado más uniforme, aplica 2 capas ligeras de tu máscara de pestañas, dejando secar una de la otra.

Puedes utilizar tu máscara para pestañas para ocultar tus canas Foto: Unsplash

El rímel común puede funcionar, pero es importante considerar que este producto no ha sido formulado para el pelo. sin embargo, su uso en pequeñas cantidades y en zonas localizadas es seguro.

Otro tip es no aplicarlo en exceso porque podría ocasionar resequedad o irritación en el cuero cabelludo.

Y, finalmente, en el blog de los expertos de Esalon se recomienda utilizar un rímel exclusivo para el cabello y otro para las pestañas, evitando combinarlos. Esto reduce el riesgo de contaminación y posibles molestias en los ojos derivadas de residuos capilares.

¿Cuándo es mejor optar por tintes o retocadores para las canas?

Si las canas comienzan a ser más visibles, existen alternativas más efectivas que la máscara de pestañas.

Por ejemplo, existen opciones como retocadores de raíz, mascarillas con pigmento y tintes de alta cobertura diseñados para mantener un color uniforme por mayor tiempo.

El rímel puede ser una solución práctica, económica y discreta para ocultar las canas de manera inmediata. Sin embargo, no reemplaza un tratamiento para la deficiencia de vitaminas o de melanina.

