Las secadoras de cabello siempre fueron un accesorio confiable, pues ayudan a eliminar la humedad en poco tiempo. Sin embargo, a largo plazo ocasionan daños tanto en la cutícula como en la hebra.

Por suerte, existe un accesorio capaz de sustituirla y dejar el pelo con un efecto de secado natural. Si quieres saber cuál es, en De Última te damos los detalles.

¿Qué daños provocan las secadoras de cabello?

De acuerdo con la clínica de cuidado capilar Lorenzo Vila, las secadoras en sí no son una herramienta "mala", sino que el uso incorrecto es lo que ocasiona efectos negativos como resequedad, frizz y mayores probabilidades de quiebre.

Pero hay riesgos más profundos, por ejemplo:

Alopecia: si el aire de la secadora está muy caliente y permanece cerca del cuero cabelludo por mucho tiempo, puede ocasionar la caída del cabello.

Alopecia por tracción: los cepillos secadores también pueden hacer que el pelo se caiga porque, para estilizarlo, se ejerce tensión en las raíces y las puntas.

Daños en la cutícula: si el cabello se seca con aire muy caliente, la cutícula se reseca y sufre frizz, puntas abiertas o se vuelve opaco.

El mal uso de la secadora puede dañar la cutícula del cabello. Foto: Unsplash

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¿Qué accesorio puede reemplazar a las secadoras de cabello?

El accesorio que ha ganado popularidad frente a las secadoras tradicionales, es el cepillo alisador de aire.

Este producto hace que el proceso de peinado en cabello húmedo o seco sea más sencillo: no sólo cumple con la función de secar, sino también de alisar.

Por lo anterior, se recomienda únicamente si disfrutas de un look lacio; en cambio, si tu cabello es muy rizado, tal vez no sea la mejor alternativa porque incluso necesitarás más tiempo para estilizar.

Otra ventaja de dicho cepillo es que permite configurar la temperatura con tres niveles: frío, medio y caliente. A pesar de eso, siempre debes aplicar un protector térmico.

Y de igual manera, algunos de estos accesorios cuentan con una opción para cambiar las “cabezas”, lo que alarga su vida útil.

Debido a que trabaja con aire moderado, dicha herramienta es menos agresiva con el pelo, evitando que se reseque o que sufra de fenómenos como el frizz.

El cepillo alisador es más amable con el cabello y lo maltara menos. Foro: Unsplash

¿Qué tipos de cepillos alisadores de aire existen?

Existen tres tipos de tecnologías en los cepillos alisadores de aire, cada una brinda diferentes resultados:

Cepillo iónico: elimina el frizz y aporta brillo intenso al pelo.

Cepillo cerámico: seca más rápido por su distribución de calor uniforme.

Cepillo de cerdas naturales: aporta brillo al pelo, suavidad y evita la rotura.

Vale la pena mencionar que, aunque el precio depende de la marca del cepillo, su precio es más elevado que una plancha o secadora tradicional. Y al integrar un mango ergonómico, puede ser muy grueso o pesado para sujetar.

Así que considera estos elementos antes de comprarte uno.

El cepillo alisador de aire suele ser más caro que una secadora convencional. Foto: Unsplash

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