Si eres una persona con mucho cabello, tal vez en el día a día presentes ciertas dificultades como no lograr peinarte fácilmente o demasiado calor. Y es que, aunque ese volumen puede ayudarte a lucir con más movimiento, también complica peinar tu pelo.

Por lo anterior, en De Última te presentamos 5 ideas que te ayudarán a olvidarte de pasar horas frente al espejo.

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¿Cómo peinarte si tienes mucho cabello?

1. Semi-recogido o media cola

Este peinado es perfecto si te gusta llevar el cabello suelto, pero no te animas por la cantidad que tienes. Es sencillo de realizar, ya que solo debes dividir tu pelo en dos secciones horizontales y amarrar la de arriba.

La ventaja de este peinado semi-recogido es la frescura y ligereza, cualidades que seguramente agradecerás en la temporada de calor. Además, tienes la opción de estilizarlo con listones, moños y pañoletas.

Peinado semirrecogido. Foto: Instagram @lizethselene

2. Trenzas desde la raíz

Las trenzas son perfectas por si quieres mantener tu pelo fresco, pues impiden que atrape la humedad del ambiente y, en consecuencia, previenen efectos como el frizz.

En particular, las “trenzas de boxeadora” pueden ayudarte a mantener controlado el cabello; consisten en realizar una división a la mitad y trenzar desde la raíz hasta las puntas.

No importa si tu pelo es corto o largo, en ambos casos este tipo de trenzado luce bien. Solo ten cuidado si tienes capas porque los mechones podrían salirse a los costados; en este caso, utiliza gel para fijarlos.

Trenzas de boxeadora. Foto: Unsplash

3. Trenza francesa

La trenza francesa es ideal cuando quieres despejar tu rostro por el calor, pero no deseas perder por completo su movimiento natural. Además, a diferencia del estilo anterior, este es más suelto y por eso no ocasiona dolores de cabeza.

Este trenzado comienza desde la parte alta de la cabeza: cepilla el pelo, toma una sección superior y divídela en tres mechones.

Luego cruza los mechones laterales sobre el central, añadiendo cabello nuevo de los lados en cada cruce. Sigue trenzando hasta la nuca y al finalizar sujeta con una liga.

Trenza francesa. Foto: Instagram @georginagio

4. Trenza de cascada

La trenza cascada es un peinado romántico y versátil, perfecto para resaltar el volumen del cabello abundante. Sólo cae a un lado de la cara, pero con eso es suficiente para lucir a la moda.

Para este peinado necesitas hacer la división de tu pelo al costado; después divide y toma un mechón frontal en tres partes y comienza una trenza normal.

Suelta el mechón inferior después de cada cruce y reemplázalo tomando cabello nuevo en la parte superior, creando un efecto de "cascada". Al terminar coloca una liga.

Trenza de cascada. Foto: Unsplash

5. Coleta alta

El volumen de tu cabello no tiene que ser tu enemigo esta temporada; mejor aprovéchalo para hacer una coleta alta.

Los pasos son bastante sencillos: toma todo tu pelo y velo peinando en dirección a la parte más alta de la cabeza. Utiliza un cepillo de cerdas suaves y cortas para conseguir mayor control.

Cuando lo hayas acomodado como más te guste, sujeta la coleta con una liga; agrega un poco de spray para peinar los cabellos que puedan salirse. Y finalmente, coloca una pañoleta.

Si tienes tiempo extra, riza el resto de cabello para darle un efecto "ponytail".

Coleta alta. Foto: Instagram @arianagrande

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