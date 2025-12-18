El hallazgo de varias unidades habitacionales juntas y 7 entierros de la época prehispánica en el 225 del Eje Central Lázaro Cárdenas, en La Lagunilla, arroja una nueva información sobre los límites del islote de Tlatelolco con el de Tenochtitlan. Por décadas de investigación, los arqueólogos e historiadores han tratado de determinar los límites entre ambas ciudades, fundadas las dos por los mexicas, pero delimitadas en zonas diferentes del lago de Texcoco y dedicadas a diferentes actividades.

Fundada aproximadamente 12 o 13 años después que Tenochtitlan (1327), Tlatelolco se caracterizó por albergar al mercado más grande de Mesoamérica, del cual incluso los españoles se sorprendieron por el complejo entramado de relaciones comerciales que se realizaban en este enorme tianguis. Este mercado era el principal abastecedor de los mexicas.

Uno de los límites entre ambas ciudades era establecido por el barrio de Atezcapan, un pequeño islote entre las ciudades gemelas y que hoy se ubica en la zona de La Lagunilla, cerca de la estación del mismo nombre y el popular tianguis que se pone todos los domingos.

También se descubrieron 7 entierros, 4 de ellos con restos de infantes. Hay partes de un cráneo, dientes y huesos de brazos y dedos. Fotos: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Con este hallazgo, concluye uno de los arqueólogos que participó en el salvamento del 225 de Lázaro Cárdenas, Juan Carlos González Hurtado, se descarta que esa zona perteneciera a Tenochtitlan o al barrio de Atezcapan, por el sencillo hecho de que los descubrimientos no muestran lechos lacustres, sino tierra firme.

“Los arqueólogos están intentando hallar los límites de las tres áreas (Tenochtitlan, el barrio de Atezcapan y Tlatelolco), el hallazgo es relevante porque aquí no estamos en un cuerpo de agua, es tierra firme, y es todavía más impresionante porque a 5 metros de donde estamos parados, donde hoy corre el Eje Central, había un canal prehispánico, entonces ya está descartado que perteneciera a Atezcapan, es una parte de Tlatelolco”, explica el arqueólogo.

González Hurtado detalla que la principal evidencia para determinar que esa zona formó parte de la ciudad de Tlatelolco es que se encuentra en tierra firme, además de la cercanía con los templos mayores de Tlatelolco, ubicados cerca de lo que hoy es la Zona Arqueológica y el Centro Cultural Universitario, a unos 500 metros hacia el norte.

Gracias a las excavaciones, los arqueólogos descartan que la zona perteneciera a Tenochtitlan o Atezcapan, pues no hay lechos lacustres. Fotos: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Cabe resaltar que la zona de Atezcapan, hoy La Lagunilla, está a 650 metros hacia abajo. Siguiendo hacia el sur, a unos pasos, comenzaba la ciudad de Tenochtitlán, que hoy forma parte de los cuadrantes del Centro Histórico de la CDMX.

Vestigios que hablan

EL UNIVERSAL visitó las zonas de excavaciones en el predio del 225 de Lázaro Cárdenas un par de días antes de que las investigaciones concluyeran. Todavía con los pozos de excavación abiertos, González Hurtado revela a este diario que se encontraron 7 entierros de la época prehispánica, 4 son de infantes.

Para obtener un escaneo completo de toda el área se realizaron nueve unidades de excavación (de 2 x 2 metros de profundidad), una cala y un pozo estratigráfico (de 3.85 metros profundidad), que muestra 24 capas arcillosas, en las cuales se observa la intervención humana para nivelar el suelo en tres diferentes momentos históricos, todos pertenecientes a la época prehispánica.

Los entierros, explica González Hurtado, pertenecieron al último periodo de la ocupación del sitio, en el Posclásico Tardío (1200-1521), y probablemente fueron colocados ahí en la época de la Conquista, ya que fueron enterrados sin intención de ritual o sacrificio, lo que sugiere que murieron de causas naturales.

Y, justamente, las tasas de mortalidad en infantes en la Conquista fueron elevadas por las enfermedades que trajeron los españoles, especialmente la viruela, que debilitó fuertemente a los habitantes de Tenochtitlán y Tlatelolco.

Sin embargo, los restos encontrados serán estudiados en laboratorio para determinar esta hipótesis.

“Tenemos que hacer los análisis de laboratorio, pero lo que puedo ver en el contexto es que estuvieron en contacto con los españoles, y las enfermedades que trajeron ellos, y los niños las sufrían más”, detalla el especialista.

Es importante resaltar que los entierros fueron encontrados en habitaciones, lo que refuerza la hipótesis de que fueron colocados ahí porque murieron por enfermedad.

“Los indígenas tenían diferentes métodos de entierro de sus muertos, hay quienes eran enterrados abajo de escalinatas, donde están las áreas habitacionales de sus cuartos, en otros lugares eran enterrados en tumbas o sarcófagos, pero ese tipo de entierros era de sectores sociales más elevados”, indica.

“De la cuestión doméstica, de aldeas, pues sí se enterraban en cuartos, con la idea de que tener ahí a los familiares, de que siempre los iban a acompañar en su vida”.

También se encontraron restos de una cocina, explica el arqueólogo. “Hemos encontrado restos de carbón y comales, ollas, cajetes, y en otro de los pozos encontrados restos de fogones, por lo que inferimos que era parte de la vivienda, y servía como cocina”, explica.

Según el contexto, González Hurtado infiere que los 7 entierros pertenecieron a una o varias familias juntas, que eran de una clase social un poco más elevada a los macehuales (la gente común).

“Vemos que tuvieron la oportunidad de acceder a varios utensilios de cocina y domésticos, me atrevo a decir que eran un poquito más arriba de los campesinos, porque en ningún pozo encontramos evidencia de un taller de trabajo; así, podemos suponer que están en medio, tal vez, porque no hay evidencia de que se dedicaran a alguna actividad”, subraya el arqueólogo.

Además se hallaron fragmentos de malacates, vasijas, figurillas antropomorfas, navajillas de obsidiana negra, verde, gris y dorada y un sello con la representación de un mono, asociado al dios del viento, Ehécatl.

Sobre las cerámicas encontradas, el arqueólogo explica que no hay mucha diferencia entre la de Tlatelolco y Tenochtitlan.

“Existe una cerámica que se clasifica en la Cuenca de México que se conoce como Azteca 3, entonces todas las culturas alrededor tienen vestigios de este tipo, por ejemplo, aquí hemos encontrado restos de cerámica de Xochimilco, de Texcoco, son cerámicas propias de la cuenca y que eran usadas como objetos de comercio o intercambio”.

González Hurtado destaca la importancia de que un solo sitio se encontraran 3 niveles de ocupación con sus diferentes vestigios. De la segunda ocupación, previo al Posclásico Tardío, destacan las estructuras arquitectónicas, es decir, la unidad habitacional. Y previo a eso, pertenece la mayoría de la cerámica, lo que nos habla de que esa zona fue utilizada por siglos como hogar de los antiguos pueblos.

Otro dato interesante, agregó, es que se corroboró que no hay ocupación colonial, “debido, probablemente, a que los europeos se concentraron en la ciudad de los palacios, en Tenochtitlan”.

“No tenemos todavía mucho vestigio del contacto, más que algunas cerámicas, porque el área que si fue habitada es lo que es hoy el Zócalo, donde está el Templo Mayor, ahí conquistaron, y ahí empezaron a vivir las primeras familias que venían, empezaron a hacer sus iglesias, sus casonas, empezaron a tener aquí parte de arquitectura. Y de esta zona de Tlatelolco hay mapas del siglo XVIII, XIX, de que no hay huella de construcciones”, abunda.

González Hurtado concluye que aún se desconoce la razón exacta por la cuál un grupo de mexicas se separó y fundó otra ciudad con otro gobierno. “En la actualidad, como en tiempos prehispánicos, esta área ha sido muy olvidada”.