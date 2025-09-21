Aprender historia puede resultar abrumador debido a la enorme cantidad de información y los múltiples debates que la rodean. Incluso cuando se tiene interés genuino por comprender el pasado, es difícil encontrar materiales que logren un equilibrio entre el rigor académico y la claridad sintética. Por eso, cuando surgen iniciativas como México antes de ser México, no sólo deben celebrarse, sino también analizarse con atención. Aunque no lo parezca —y aunque estén hechos “con monitos”—, estos proyectos nos demuestran que es posible aprender historia de manera accesible y hasta divertida.

México antes de ser México es una iniciativa necesaria en el contexto actual y, al mismo tiempo, un trabajo que hereda una tradición de la caricatura en México. Los “monitos" han sido históricamente un espacio de reflexión y crítica social, así como una herramienta de enseñanza alternativa para quienes han sabido apreciar tanto su forma como su contenido, desde las calacas burguesas de José Guadalupe Posada hasta los libros para principiantes de Rius. Es precisamente en Rius —Eduardo del Río— donde Patricio Ortiz González, caricaturista conocido como Patricio Monero, encuentra su mayor inspiración y línea de trabajo. El legado de Rius dejó una huella profunda con sus monitos pedagógicos, una forma temprana de lo que hoy podemos llamar divulgación gráfica. En esa tradición se inscriben los cuatro tomos publicados hasta ahora por Patricio Monero, dedicados a la historia prehispánica de México; estos abarcan desde el poblamiento del continente americano hasta los periodos Preclásico, Clásico y, más recientemente, el desarrollo de la cultura maya durante el Clásico.

Patricio Monero, reconocido caricaturista e ilustrador mexicano, ha dedicado su carrera a combinar humor y rigor académico para divulgar la historia prehispánica mediante narrativa gráfica. Crédito: X del autor

No debemos confundirnos por la forma, la caricatura es un medio poderoso de comunicación, marca un camino claro para contrarrestar la noción de que la historia es aburrida, tediosa y lineal. Tomando como suya la estafeta de Rius, Patricio Monero se acerca a una labor monumental: combinar un formato narrativo con ilustraciones, donde se expresen las ideas principales del desarrollo cultural en el Periodo Prehispánico, explicando historia cultural, política, ideológica y económica. El punto medio y la diferencia con otros textos o trabajos de divulgación similares es que el autor no sólo está suponiendo o investigando por su lado, sino que hay una cercanía con especialistas de área de primer nivel: desde el maestro Alfredo López Austin, figura clave en los primeros tres tomos, así como Javier Urcid, Patricia Ledesma y Luis Alberto Martos –cuyos trabajos principales versan en temas del Clásico teotihuacano, Monte Albán y las culturas Maya y Mexica– quienes lo apoyan en asegurar el rigor de los contenidos y la fidelidad en la selección de imágenes. El resultado es una obra que combina la amenidad gráfica con el cuidado académico, una mezcla poco común en los libros de historia pensados para públicos amplios.

Con esa apasionante mezcla, se presentó recientemente el cuarto volumen de la serie titulado Los mayas del Clásico (...y de cómo se los llevó el tren). Concebido inicialmente como un capítulo más dentro del tomo dedicado al periodo Clásico, el tema creció tanto en complejidad que terminó por convertirse en un libro completo. La expansión fue natural: la historia de los mayas abarca dimensiones científicas, políticas, cosmológicas y artísticas que requieren una narrativa detallada y creativa para llegar a nuevos públicos. Patricio dedicó cuatro años a la elaboración del libro; la mitad de ese tiempo se destinó exclusivamente a la investigación, revisión y validación de fuentes. La asesoría del arqueólogo Luis Alberto Martos López, especialista en cultura maya, fue clave para dar como resultado una obra dividida en cinco capítulos: “En busca de los mayas”, “El Clásico Maya”, “El Clásico Temprano”, “El Hiato”, y “El Clásico Tardío y Terminal”.

El volumen abre con una revisión crítica de los primeros exploradores europeos —como Diego de Landa, Frederick Catherwood y Jean-Frédéric Waldeck— cuyas impresiones, mezcladas entre fantasía y observación, moldearon la imagen inicial que Occidente tuvo de los mayas. Esta mirada permite contrastar las visiones coloniales con los enfoques contemporáneos y arqueológicos. A partir del segundo capítulo, el autor profundiza en la organización política y cultural del mundo maya, se aborda la estructura fragmentada de sus ciudades-estado, donde los linajes nobles tejieron relatos de poder a través de alianzas, conflictos y guerras. En lugar de centrarse en la memorización de fechas y nombres, Patricio opta por mostrar las dinámicas de poder y legitimidad, haciendo que el lector entienda la complejidad del periodo Clásico de forma inmediata y accesible. Otro eje central del libro es la cosmovisión religiosa de los mayas. Patricio explica cómo se articulaba una espiritualidad que combinaba elementos monoteístas y politeístas, donde un dios creador convivía con deidades ligadas a la naturaleza y al cosmos.

Una de las virtudes principales del libro es que mantiene el estilo característico de toda la serie: un lenguaje accesible, toques de humor, dibujos caricaturescos y referencias contemporáneas —de Star Wars o Game of Thrones a situaciones cotidianas mexicanas— que convierten una lectura potencialmente densa en una experiencia entretenida y estimulante. Las ilustraciones no son solo decorativas: muchas son reproducciones fieles de códices, estelas y obras arqueológicas, cuidadosamente seleccionadas para respetar el contexto cultural y temporal de cada civilización. Más que una simple colección de libros ilustrados, México antes de ser México se ha consolidado como un proyecto de memoria cultural que utiliza la caricatura como herramienta para rescatar y divulgar la historia prehispánica.

También cabe una breve reflexión sobre la divulgación cultural: Patricio Monero advierte en el título de su más reciente volumen que “a los mayas se los llevó el tren”. Aunque no hay una referencia directa a la profunda crisis de percepción pública que enfrenta hoy la arqueología mexicana y sus instituciones, la frase permite una analogía provocadora: si la comunidad académica no presta atención a propuestas como esta, corre el riesgo de ser arrasada también por ese “tren”. Es evidente que la producción académica no siempre logra conectar con el público general, existe una brecha considerable entre lo que se debate en los círculos especializados y lo que realmente llega a la sociedad. La obra de Patricio Monero logra cerrar esa distancia y lo hace gracias al respaldo de especialistas que, con disposición y apertura, se suman al esfuerzo cruzando el umbral de la crítica o apatía para aportar algo valioso más allá de informes técnicos. Es una invitación a repensar el papel de la divulgación de la historia en México y los retos que enfrenta. Esta obra no solo merece una reseña; requiere una reflexión más profunda sobre su relevancia en el panorama actual, en el que el conocimiento histórico necesita, más que nunca, caminos creativos para llegar a nuevas audiencias.

La cuarta entrega, dedicada a los mayas del periodo Clásico, es una apuesta decidida por intervenir en un terreno donde la narrativa histórica aún enfrenta distorsiones, olvidos y omisiones. Patricio Monero busca no solo enseñar historia, sino generar curiosidad a través de un formato que combina humor gráfico con información rigurosa. En un contexto marcado por el dominio de la cultura visual y los desafíos de la educación pública, iniciativas como esta adquieren una relevancia particular. México antes de ser México es una obra que se agradece por su originalidad; es una propuesta que responde a una necesidad urgente: contar bien la historia… con monitos.