Más Información
Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo
VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México
Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada
Senador Néstor Camarillo renuncia al PRI; partido pierde vicepresidencia en la Mesa Directiva y se reduce a 13 senadores
UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados
Contagios de gusano barrenador en humanos se extienden a Yucatán y Tabasco; suman cuatro entidades con casos confirmados
Se forma tormenta tropical Juliette cerca de Baja California Sur; consulta aquí qué estados se verán afectados
El representativo hallazgo del Huei Tzompantli en el número 24 de la calle de Guatemala del Centro Histórico de la Ciudad de México mantiene a los investigadores trabajando y, más importante, obteniendo nueva información sobre la cosmovisión de los mexicas y su cercana relación con el sacrificio, la naturaleza y con Huitzilopochtli, deidad asociada a la guerra y al sol.
Lee también Cráneos de mujeres y niños en Huei Tzompantli, revela investigación
Fue hace 10 años que un grupo de arqueólogos liderados por el investigador Raúl Barreda halló una parte de la Gran Hilera de Cráneos(como también se le conoce a este vestigio), usado para exhibir cráneos de los sacrificados y cuyo propósito era honrar al dios mexica de la Guerra.
Lee también Ianis Guerrero acerca a las infancias al México antiguo
Tras una década de investigaciones, hoy se sabe que no sólo eran varones los sacrificados para formar parte del Huei Tzompantli, sino que había mujeres y niños, así lo detalla Raúl Barreda en entrevista con EL UNIVERSAL, quien se mantiene al frente del Proyecto de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Lee también: EL UNIVERSAL gana Premio de la SIP a cobertura; distinguen trabajo del Corredor Interoceánico
Con información de Cristopher Cabello
maot