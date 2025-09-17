Las memorias de la escritora y periodista Adriana Malvido sobre el impresionante hallazgo de La Reina Roja, en Palenque, fueron renovadas en una nueva edición del libro "La Reina Roja. El secreto de los mayas en Palenque", el cual se presentará este jueves como parte de las actividades de la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Antropología.

La presentación estará a cargo de la autora, así como de la arqueóloga Fanny López Jiménez, una de las figuras destacadas en el hallazgo sucedido hace 31 años. Además, contará con la participación de la investigadora Vera Tiesler y el historiador Erik Velázquez García.

Malvido ha compartido con EL UNIVERSAL parte de sus memorias sobre la cobertura que realizó en el descubrimiento, un trabajo que ha documentado en tres décadas de trayectoria.

“Soy muy terca. Fui al INAH y le dije a Carmen Gaitán, (directora de Comunicación Social) que una amiga me había dicho del hallazgo de un sarcófago en Palenque", narró en una entrevista en junio pasado. "En ese momento me dijo (Gaitán) que no había nada, pero yo sabía que sí. Me aventé una semana yendo diario para que me dejaran un reportaje, hasta que me dijo que el propio presidente, Carlos Salinas de Gortari, quería dar la noticia de ese hallazgo”, agregó.

Una serie de fotografías y un gran número de reportajes se desprendieron de este descubrimiento, trabajo que Adriana Malvido ha realizado desde el momento en que los arqueólogos abrieron el sarcófago y que, año con año actualiza.

“Con ayuda de gatos hidráulicos levantaron la tapa y de inmediato se dieron cuenta de que era una tumba inviolada, que era riquísima en jade. Vieron la máscara y todas las joyas, y supe que ya tenía la historia. Recuerdo tanto tener la adrenalina a tope y así me fui a escribir".

“Fue muy bonito porque a través de la Reina Roja empecé a investigar qué mujeres mayas estaban y qué hacían, casi no se hablaba de eso. Fanny (López) le dio otra lectura a su investigación, está haciendo arqueología de género, eso va completando las investigaciones”, dijo la periodista.

La presentación del libro se realizará mañana a las 17 horas, en la carpa 3 de la FILAH, en el Museo Nacional de Antropología.

