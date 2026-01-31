Ferias

Sol Henaro, directora del Museo Universitario del Chopo, comenta que “la escena artística de la Ciudad de México ha crecido de una forma exponencial en los últimos años”, potenciado principalmente por las ferias de arte. Para ella, Feria Material forma parte de su lista de recomendaciones, pues considera que se ha consolidado en los últimos años y le interesa ver el evento en su nueva sede: Estudios Maravilla (Sabino 310, colonia Atlampa).

Alfonso Miranda, director del Museo Soumaya, indica que Material es el encuentro ideal para aquellos que busquen “arte joven” y latinoamericano. Sin embargo, para él es imprescindible partir de la feria ZonaMaco (Centro Banamex), de la que destaca su programa de conversaciones y actividades que se realizará a lo largo de la semana: “No es una visita de una sola ocasión”. En los conversatorios se abordarán temas como gestión cultural, fotografía, diseño y la colaboración internacional entre instituciones. Por otra parte, Miranda dice que si se quieren ver propuestas más atrevidas hay que visitar la Feria Clavo (Vivero Escondido, Clavel #54, Atlampa).

“Si quieres clavarte, hay que ir a Maco. Para una barnizada, ve a Material, que es más alternativa y amigable”, añade Edgar Hernández, crítico de arte y fundador de la revista Cubo Blanco.

Para los especialistas, el programa de ZonaMaco es tan extenso que “no es visita de una sola ocasión”. Foto: ZonaMaco

Hay otras propuestas de ferias de arte, como Salón ACME (General Prim 30-32, Juárez), que tiene en esta edición a Puebla como estado invitado de honor y que también ofrecerá talleres infantiles el 7 y 8 de febrero. BADA (Campo Marte) es una feria cuyo factor diferenciador es que no haya intermediarios, sino que el artista y el cliente y público interactúen directamente. Contará con la participación de 200 artistas, tendrá como invitada especial a la fotógrafa Lourdes Almeida. Subreal (Tonalá 308, Roma) es una nueva propuesta, se presenta como feria de arte independiente y albergará a 40 creadores emergentes.

Galerías

En cuanto a galerías, Sol Henaro destaca Salón Silicón (Tehuantepec 223, Roma Sur), famosa por ser un espacio para artistas queer y que está apostando por la técnica de dibujo. Para esta temporada, inauguró la muestra W.C, de Karl Frías García. A la directora del Chopo también le interesa visitar Acapulco 62, que estrena nueva sede en James Sullivan 51, colonia San Rafael, con la exposición titulada Phasmas, con arte de Boris Viskin, Felipe Ehrenberg, Taka Fernández, entre otros.

Por su parte, Edgar Hernández recomienda visitar Solar Tacubaya (Gob. Ignacio Esteva 44, San Miguel Chapultepec), un nuevo espacio de arte que se estrena con el show Salón, con piezas de artistas como Perla Krauze, Willy Kautz, Néstor Jiménez, Pedro Reyes y Cecilia Barreto.

Foto: FeriaMaterial

Alfonso Miranda tiene una serie de paradas imperdibles, como Le Laboratoire (Gral. Antonio León 56, San Miguel Chapultepec), donde inauguran muestras de Luis Felipe Ortega, Alejandro Magallanes y Eurêka. Otra es Patricia Conde Galería (Gral. Juan Cano 68, San Miguel Chapultepec), especializada en fotografía y que celebra su aniversario con Veintidós, donde reunirá imágenes de Héctor García, Graciela Iturbide, Yael Martínez, Yolanda Andrade y más.

Otras propuestas son la galería kurimanzutto (Gob. Rafael Rebollar 94, San Miguel Chapultepec), que presenta El pozo de agua, muestra individual del artista colombiano Oscar Murillo, ganador del premio Turner 2019.

Misrepresented (General Prim 47) es una plataforma de arte que celebra su segundo aniversario con La certeza irremediable, una exhibición que propone rescatar la memoria de artistas “clave para la construcción del arte contemporáneo en México”: José Arellano Fischer, Francisco Fernández Orozco y Óscar Rodríguez. A Lago Algo (Pista El Sope S/N, Bosque de Chapultepec) llegan las creaciones del destacado artista chicano Rafa Esparza con la muestra Juntxs.

Le Laboratoire presenta Eurêka, con obras de Alois Kronschlaeger, Alejandra Laviada, Beatriz Morales y Guillermo Santamarina. Foto: Le Laboratoire

Museos

En el terreno de los museos, tanto Henaro como Hernández dicen estar emocionados por la exposición Los grupos y otras revueltas artísticas. Redes y colectividades en México 1976-1985, que inaugura el 7 de febrero en el MUAC. Se trata sobre la historia de los grupos artísticos que surgieron entre los años 70 y 80, como Polvo de Gallina Negra y Tepito Arte Acá.

Otro recinto que está llamando la atención entre los expertos es el Museo Casa del Risco, en San Ángel, que por primera vez se suma a la Semana del Arte con la muestra grupal Apertura, con arte de Magali Lara, Gabriel Macotela, Irma Palacios y más.

Para Hernández, una exposición imperdible es El límpido espejo de mis ojos, una retrospectiva sobre Nahum B. Zenil en el Chopo, mientras que considera que el blockbuster de esta semana será la exposición del famoso artista conceptual Félix González-Torres, que estará en La Cuadra, inmueble diseñado por Luis Barragán y que celebra su primer aniversario como centro cultural.

El límpido espejo de mis ojos es una retrospectiva sobre Nahum B. Zenil, en el Museo Universitario del Chopo, con más de 130 obras. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Entre otras propuestas está Jardín inconcluso, con la que el artista Rafael Lozano-Hemmer llenará de instalaciones lumínicas y sonoras el exterior del Museo de Arte Moderno. Esta muestra, que inaugura el 3 de febrero, sólo podrá visitarse por las noches, a partir de las 19 horas.

El Museo Tamayo participa con Wayamou: Lenguas de lo común, que reúne obras de Laura Anderson Barbata y Sheroanawe Hakihiiwe, cuya obra se enfoca en el lenguaje, la cosmogonía y la naturaleza.

En el Museo ExTeresa Arte Actual, la artista pionera del videoarte Maria Marshall hará un performance que consiste en pintar en vivo para el público, con los ojos vendados. La actividad es parte de su exposición Invisible. La cita: 7 de febrero, 14 horas.

Jardín inconcluso, una exposición nocturna de instalaciones lumínicas y sonoras de Rafael Lozano-Hemmer, en el Museo de Arte Moderno. Foto: Edward Robinson