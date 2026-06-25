De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio, el embajador de Italia en el país, Alessandro Modiano, considera que “es absolutamente crucial” que se pueda seguir con el acuerdo.

Indicó que los empresarios italianos están preocupados por la vigencia del tratado, debido a que el atractivo para invertir en México se relaciona con la posibilidad de producir aquí y luego exportar a Estados Unidos.

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL se dijo “optimista” de que el tratado de América del Norte se mantendrá vigente.

“Hay que tomar en cuenta que, para algunas empresas en particular, por ejemplo, del sector automotriz, el acuerdo con la Unión Europea es importante, pero quizá es aún más importante el acuerdo con Estados Unidos, porque ellos invirtieron acá [en México] para exportar al norte”.

Puso como ejemplo a la empresa llantera Pirelli, que exporta 90% de su producción en México hacia la Unión Americana.

“México es para nosotros los europeos un socio estratégico, porque no sólo tiene un mercado interno fuerte, sino que forma parte de un mercado en Norteamérica extremadamente grande”.

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Por eso, el territorio mexicano ha sido una plataforma para exportar al mercado estadounidense durante los últimos 26 años.

Las empresas italianas inyectaron el año pasado 204 millones de dólares en México a través de inversión extranjera directa, colocando a Italia entre los 20 países que más ingresaron capital.

Sin embargo, hubo desinversiones en 2023 y 2024, de acuerdo con la Secretaría de Economía.

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Además del T-MEC, Modiano explicó que los procedimientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) preocupan a los empresarios italianos.

“El SAT tiene procedimientos que, tal vez, son complicados y por ello tenemos una mesa de cooperación entre los países miembros de la Unión Europea y la Secretaría de Economía que nos ayudan mucho y ahí sí hay que trabajar”.

Otra preocupación es el marco jurídico, ya que debe ser claro.

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“México tiene interés en atraer inversiones y los inversionistas, tal vez, están más preocupados por un contexto jurídico estable que por la inseguridad”, comentó.

Sobre los cambios en el Poder Judicial, respondió que, de momento, no percibe una preocupación por las empresas italianas en México. Comentó que hay empresas europeas con problemas de suministro de energía en el norte.

“Hay que hacer un esfuerzo, la industrialización va con el fortalecimiento de la energía. Creo que en algunos estados sí es un problema, en otros no”, declaró.

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Para el embajador, el Acuerdo Global Modernizado entre la Unión Europea y México que se firmó en mayo pasado incrementará los beneficios arancelarios y mejorará el intercambio comercial.

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