Este 22 de junio entró en vigor la adhesión de Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT o CPTPP por sus siglas en inglés), tras la ratificación de México.

Tras la salida formal de Reino Unido de la Unión Europea, dicho país acordó con México tener un acuerdo de continuidad comercial con las reglas de lo que fue el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM), mientras entraba al TIPAT, por lo que del 2021 a la fecha estuvo vigente dicho convenio.

Ahora, ambas partes tendrán los beneficios de la desgravación arancelaria acordada en dicho tratado, en el que participan 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, desde ahora, el Reino Unido.

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México es miembro fundador del TIPAT, vigente en nuestro país desde el 30 de diciembre de 2018 y en el que, originalmente, iba a participar Estados Unidos, pero cuya salida se dio con la llegada de Donald Trump, en su primer mandato.

En un comunicado, la Secretaría de Economía de México dijo que “actualmente, el comercio está caracterizado por flujos de bienes de alto valor agregado como maquinaria y equipo industrial, así como vehículos y autopartes”.

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Añadió que “bajo el TIPAT, los productos industriales y agroalimentarios quedarán desgravados entre México y el Reino Unido, lo que permitirá incrementar la expansión de nuestro comercio. Además, mediante las reglas de acumulación de origen, el TIPAT puede ampliar la participación de México y del Reino Unido en nuestras respectivas cadenas de valor.

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“También podrá apoyar el fortalecimiento de sectores prioritarios del Plan México, como el automotriz, el aeroespacial y el farmacéutico, mediante el impulso de la inversión en México y de la transferencia de tecnología para incrementar la producción”.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Economía (SE) indicaron que se prevé que el intercambio comercial y de inversión entre ambos países se amplíe bajo este tratado, derivado de la liberalización de bienes y de la acumulación de las reglas de origen, además que se reforzará la relación bilateral.

Desde enero de 1999 a diciembre de 2024, México recibió un total de 22 mil 104 millones de dólares de inversión extranjera directa proveniente de Reino Unido.

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La dependencia mexicana dijo que “en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de mercados más diversificados, la entrada en vigor de la adhesión del Reino Unido al TIPAT fortalece la posición de México como plataforma de comercio e inversión con alcance global y contribuye a estrechar los vínculos económicos con Europa, Asia-Pacífico y América mediante un marco común de reglas comerciales”.

El TIPAT es un acuerdo comercial que agrupa a 12 países de América, Asia, Oceanía y Europa: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y, desde ahora, el Reino Unido.

México es miembro fundador del TIPAT, vigente en nuestro país desde el 30 de diciembre de 2018.

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"El TIPAT sitúa a México y al Reino Unido en una nueva esfera de cooperación económica lo cual permitirá ampliar el intercambio comercial y de inversión entre ambos países que, tan solo en 2025, ascendió a 6 mil 293 millones de dólares", mencionaron la SRE y la SE.

Con información de Eduardo Dina

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