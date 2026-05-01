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Petróleos de México convocó a empresarios del sector gasolinero a participar en el taller informativo sobre los efectos de la disposición que reduce las comisiones en.

A través de un comunicado la petrolera mexicana dio a conocer que el taller para los permisionarios de expendio de gasolinas y diésel se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, en modalidad remota.

Para poder participar, los gasolineros interesados podrán registrarse en ; el horario será notificado por correo electrónico una vez completado el registro.

Se otorgará un acceso único por razón social o persona física, por lo que es necesario que para el registro se deberá realizar con el RFC asociada al permiso vigente.

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El taller será sobre los efectos de la “Resolución que adiciona la Décima Bis a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Redes de Medios de Disposición”, mediante la cual se reducen las comisiones cobradas en las ventas de combustibles realizadas a través de medios electrónicos.

Esta semana, ante el incremento en los precios de los combustibles derivado del contexto internacional, la presidenta anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en los en gasolineras del país.

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cc/mcc

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