Durante la mañana del 16 de febrero se reportaron fallas en la red social de, debido a que tanto en un navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera de las .

De acuerdo con la página, la caída de X comenzó a las 7:05 horas del lunes, siendo su punto más alto en reporte de fallas a las 7:20 horas.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

Downdetector reporta que las fallas que se presentan son en un 47% de la app, en 45% en el feed y en un 8% en los comentarios.

Por el momento, la actividad de la continúa con fallas.

