Durante la mañana del 16 de febrero se reportaron fallas en la red social de X, debido a que tanto en un navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera de las actualizaciones.

De acuerdo con la página Downdetector, la caída de X comenzó a las 7:05 horas del lunes, siendo su punto más alto en reporte de fallas a las 7:20 horas.

Lee también SAT denunció a 78 funcionarios ante la FGR en 2025

Foto: Captura de pantalla

Downdetector reporta que las fallas que se presentan son en un 47% de la app, en 45% en el feed y en un 8% en los comentarios.

Por el momento, la actividad de la red social continúa con fallas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr