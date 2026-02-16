Más Información
Durante la mañana del 16 de febrero se reportaron fallas en la red social de X, debido a que tanto en un navegador como en su aplicación tarda en cargar cualquiera de las actualizaciones.
De acuerdo con la página Downdetector, la caída de X comenzó a las 7:05 horas del lunes, siendo su punto más alto en reporte de fallas a las 7:20 horas.
Foto: Captura de pantalla
Downdetector reporta que las fallas que se presentan son en un 47% de la app, en 45% en el feed y en un 8% en los comentarios.
Por el momento, la actividad de la red social continúa con fallas.
ss/apr
