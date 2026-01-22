A través de DownDetector, usuarios han reportado fallas en el ecosistema de Microsoft compuesto por Outlook, Microsoft 365 y Microsoft Store.

Desde la 13:00 hrs., miles de personas alrededor del mundo han experimentado diferentes fallas dependiendo del producto. Por ejemplo: en DownDetector se registró que Microsoft Outlook registró problemas en la Recepción de mensajes (72%), Inicio de sesión (20%) y en la App (8%). Hasta el momento se reportan 290 informes.

Por su parte, Microsoft 365 ha acumulado 185 informes en donde se reportan problemas con el Centro de Administración (76%), Conexión de servidor (16%) e Intercambio (8%).

Mientras que Microsoft Store cuenta con 143 reportes en los que destacan problemas de Inicio de sesión (50%), Sitio web (28%) y con la App (22%).

¿Por qué Microsoft está teniendo problemas?

A través de un comunicado oficial publicado en X, Microsoft señaló que están "investigando un posible problema que afecta a varios servicios de Microsoft 365, como Outlook, Microsoft Defender y Microsoft Purview".

Además que identificó que parte de la infraestructura en el servicio de América del Norte "no procesaba el tráfico como esperaba"; sin embargo, el equipo ya está trabajando para restaurar el sistema y resolver los problemas.

En la última actualización que realizó Microsoft hasta la redacción de esta nota, se dio a conocer que para que la infraestructura vuelva a estar en estado óptimo, "se requiere un mayor equilibrio de carga para mitigar el impacto" Por ello, han redirigido el tráfico a infraestructura alternativa para lograr la recuperación.

