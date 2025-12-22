Estamos por concluir un año más y con la Navidad en puerta nos olvidamos de todos los compromisos financieros que se avecinan. Y es que debemos de enfrentar la cuesta de enero, ese fenómeno económico que es típico tanto en México como en otros países de América Latina, que muestra las dificultades financieras al arranque de año, tras los gastos navideños.

Estas presiones en los bolsillos de cada uno de nosotros se agravan con las compras a meses sin intereses de la Navidad, las alzas en servicios como agua, luz, pago de predial, tenencias y un largo etcétera, que reducen nuestro poder adquisitivo.

Además, en los últimos años este periodo se ha extendido hasta marzo, debido entre otras causas a la falta de planeación presupuestal de nuestra parte.

Lee también Mexicanos gastarán aproximadamente 4 mil pesos en cena navideña este 2025; prevé derrama económica de 608 mil mdp

Esta resaca económica postnavideña, con los gastos que nos aprietan el bolsillo, se pueden superar aplicando gran disciplina y por esa razón te damos algunos consejos prácticos para afrontarla sin estrés.

Combate el estrés financiero del año viejo

Si bien no estamos exentos de sufrir algún imprevisto, con la ayuda de la mejor herramienta de las finanzas personales, el presupuesto, podremos enfrentar con solidez los gastos que llegan desde enero.

Por ello, en principio, arma un presupuesto sólo para el primer mes del año: enlista tus ingresos netos y organiza tus gastos, priorizando sólo lo esencial.

Suma ingresos fijos como salario, bonos o apoyos, restando impuestos y deducciones para obtener el neto real disponible. Ten en cuenta que debes registrar pagos obligados como renta, servicios, transporte y deudas mínimas.

Lee también 50% de los millennials considera que gastos de fin de año comprometerán sus finanzas en "cuesta de enero", según sondeo

Después de esta primera etapa, asigna límites a comida, entretenimiento y compras, usando porcentajes como 30% a necesidades, 20% a gastos personales y 20% al ahorro o deudas extras.

Apóyate en aplicaciones de presupuestos o bien en las bancarias o calculadoras en línea que facilitan actualizaciones semanales.

Revisa cada semana y recorta gastos si excedes los límites, mientras guardas al menos 10% para cualquier emergencia.

Lee también INAPAM: estos son los estados que darán descuentos en predial y agua a los adultos mayores

Una vez realizado este ejercicio, una de las sugerencias es enfocarte primero en acabar con las deudas que tengan los intereses más altos, negociando si es posible pagos cómodos y evitando embarcarte con las tarjetas de crédito otra vez.

Otras recomendaciones incluyen la de cocinar en casa, realizar listas para las compras en el supermercado y eliminar los “gastos hormiga” como cafés o antojitos que puedas adquirir fuera.

Aplaza esos lujos como salidas o ropa hasta estabilizarte.

Lee también Consulta la lista de alimentos que sí puedes ingresar a México y los que no; revisa las recomendaciones para tu mascota

Otras medidas pueden incluir evitar el desperdicio en el uso de servicios. Puedes controlar el consumo de luz, gas y agua apagando luces y usando electrodomésticos eficientemente para reducir las facturas por el servicio de enero.

Puedes buscar ingresos extras. Enfócate en acciones inmediatas que conviertan activos en efectivo o liberen fondos sin generar deudas nuevas. Por ejemplo, seguramente tienes entre tus cachivaches artículos que no has usado o seminuevos que puedes vender.

Busca trabajos freelance temporales. Regístrate en plataformas o grupos de Facebook locales para tareas rápidas como edición de fotos, redacción o clases en línea; cobra por hora o proyecto para ingresos en días. Usa tus habilidades cotidianas como la cocina o de reparaciones con tus vecinos.

Lee también Incrementan compras previo a fiestas decembrinas en Yucatán; esperan derrama económica mayor a 17 mil mdp

Otra forma de generar ahorros, es la de revisar los servicios de streaming que ocupes o no. Revisa apps como Netflix, Spotify o gimnasios para pausar o cancelar, liberando hasta mil pesos mensuales. Puedes regresar regalos no deseados en tiendas con políticas de devolución para reembolso rápido.

Y lo más importante, es indispensable involucrar a la familia para recortar gastos colectivos.