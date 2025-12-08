Profuturo y el MIDE impulsan experiencias interactivas donde descubrirás cómo cuidar tus finanzas personales

Después de un periodo de remodelación, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) reabre sus puertas, y no hay mejor manera para redescubrirlo que con Profuturo.

Su sala didáctica Tu Yo del Futuro y la experiencia inmersiva La Ciudad del Ahorro invitan a la reflexión sobre el uso cotidiano del dinero y su impacto en nuestro bienestar.

A continuación, te daremos razones para que visites lo nuevo que tienen preparado Profuturo y MIDE, aliados estratégicos por la educación financiera en México.

Aprendiendo sobre mis finanzas

Mientras crecemos, manejar nuestras finanzas personales se vuelve más complicado. Antes, la única preocupación era saber qué tantas cosas se podían comprar en la tienda con una moneda; ahora, tienes que escoger entre ahorrar, contratar algún seguro o tener el artículo que siempre has deseado.

Bajo este contexto, en el segundo piso del MIDE encontrarás Tu Yo del Futuro, una serie de siete actividades interactivas para tener mayor claridad sobre cómo tener una vida financiera tranquila. Nosotros recomendamos empezar el recorrido de izquierda a derecha.

Lee también: Reconoce CONSAR a Profuturo por su excelencia en educación financiera en el Censo 2024

Foto: Diego Israel EL UNIVERSAL

De esta manera, la primera actividad es la de Crédito (o como indica la pantalla de juego, “Toma chocolate, paga lo que debes”). Aquí te cuestionarán con una duda cotidiana: ¿pagar con crédito o débito? Partiendo de esta premisa, tendrás que deslizar los diferentes productos de un lado u otro, dependiendo de cuál método de pago debas usar.

Al terminar una de las tres rondas, debes accionar una polea que estará frente a ti; si está pesada, significa que no usaste con sabiduría tu dinero; si está ligera, significa que vas por buen camino. Al finalizar, surgirá la pregunta: ¿así de ligero (o duro, dependiendo del resultado) resulta la vida cuando no se toman las mejores decisiones financieras?

A continuación, tocará un tablero electrónico multijugador. En el Juego de seguros, tu objetivo es recorrer todas las casillas conservando un presupuesto. Junto con tus amigos, pareja o familiares caerán en situaciones de la vida cotidiana: ingresos extras por rentar una de tus propiedades, siniestros repentinos y ofrecimientos de seguros para prevenir.

Aquí decidirás si gastar tu dinero, guardarlo o, inevitablemente, pagar una circunstancia necesaria. Así como el juego de la vida, habrá momentos para prevenir, disfrutar y arreglar los imprevistos.

Foto: Diego Israel EL UNIVERSAL

Después, a un costado de la actividad anterior, tendrás que poner a prueba tu lógica. Piensa en la siguiente situación: para comprar un teléfono nuevo, ¿qué harías? ¿Utilizar el crédito de una tarjeta, sacar nuestros ahorros de un fondo para el retiro o invertir en acciones? La mejor de estas opciones sería la primera.

En este contexto, los dos carretes que componen Servicios financieros nos ayudan a determinar en qué momento es adecuado usar las diferentes formas de ahorro o ayuda económica. Porque opciones hay muchas, pero ¿sabemos aplicarlas correctamente?

El presente y futuro de tus finanzas

Siguiendo con la aventura de la educación financiera, encontrarás una actividad tipo arcade. En Zombies Come-Ahorros, tendrás que proteger tu dinero de las tentaciones. Aquí, los viajes inesperados a la playa o las ofertas de videojuegos se ven representados como los célebres monstruos come cerebros. Para llegar a la meta con la mayor cantidad de presupuesto, tienes que evitarlos a toda costa. En ocasiones es inevitable enfrentarlos, pero en otros podrás combatirlos con tus armas. En vez de defenderte con fuego o machetes, aquí te protegen las buenas acciones financieras como el escudo de autocontrol, que te resguarda contra decisiones de gasto impulsivo. Así, de manera interactiva, sabrás que los impulsos, a pesar de parecer terroríficos, siempre tienen una solución inteligente.

Foto: Diego Israel EL UNIVERSAL

Después, una serie de espejos te darán la bienvenida. Mediante nuestro reflejo, sensores de movimiento y una serie de preguntas, conocerás qué tipo de inversionista eres en Inversión. ¿Aceptamos consejos de los demás o nos enfrascamos en nuestros conocimientos? ¿Tomamos riesgos o nos quedamos con lo conocido? Son algunos de los cuestionamientos para saber si eres una persona independiente o seguidora al momento de dar el paso a invertir.

Adicionalmente, existe un recorrido visual a lo largo de la sala. En Tu Yo del Futuro, cada decisión es una semilla para el porvenir. El mural está dividido en dos partes: una con las distintas metas que cada uno quiere conseguir con su dinero, y en la otra las intenciones detrás de cada elección financiera.

Finalmente, el piso culmina con el futuro. Este espacio está tapizado con rostros, un mural con declaraciones de las personas que han querido transmitir públicamente sus objetivos. Los testimonios rodean dos cubículos donde podrás compartir lo que le dirías a tu yo del futuro. La cámara envejece tu rostro digitalmente mientras realizas una grabación de 30 segundos. Después, puedes elegir si quieres que tu filmación sea proyectada en la pared y en qué tiempo te gustaría recibir el testimonio de vuelta. Así, dentro de unos meses, o incluso años, tendrás la motivación de continuar por el camino de una buena vida financiera.

Foto: Diego Israel EL UNIVERSAL

La Ciudad del Ahorro: una experiencia inmersiva que invita a conservar el dinero

Dentro de un cuarto oscuro, una serie de edificios te reciben. Distintos asientos invitan a que tomes asiento para iniciar la actividad. La proyección inicia y la música y los sonidos te sumergen en esta experiencia.

La frase “las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos”, del escritor italiano Italo Calvino, dan partida para conocer una localidad donde la naturaleza, la planeación, la movilidad sustentable y las metas financieras están a la orden del día.

Foto: Diego Israel EL UNIVERSAL

Durante todo el videomapping, Profuturo presenta una pieza que combina arte, narración y recursos multimedia para contar historias de la vida diaria relacionadas con objetivos, sueños y hábitos de ahorro.

Al finalizar, un QR te involucra en esta ciudad. A través de una pregunta contestada desde tu dispositivo móvil, tienes que dejar un compromiso para continuar con el ahorro personal. Porque, al final, el lugar que te presentan Profuturo y el MIDE no es más que algo que todos construimos día con día.

Explorando las finanzas de nuevas formas

La alianza entre Profuturo y el MIDE busca acercar la educación financiera a todas las personas mediante experiencias accesibles, creativas e interactivas. Ambas propuestas: Tu Yo del Futuro y La Ciudad del Ahorro forman parte de una colaboración que invita a reflexionar, jugar y aprender. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia?

Lee también: Profuturo impulsa la economía plateada y equidad financiera en cada etapa de la vida