Si tus planes para las vacaciones de navidad incluyen regresar a México con recuerdos en la maleta, debes saber que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reforzó la seguridad aeroportuaria y los controles sanitarios en puertos, aeropuertos y fronteras para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que pongan en riesgo la producción de alimentos del país.

Por ello, como cada temporada vacacional, la dependencia activó el programa de inspección turística, así que, antes de volver, revisa la lista de productos de origen animal, vegetal, acuícola y pesquero permitidos pues no todos pueden entrar al país.

Lee también “No son mascotas, tu casa no es su casa”; Profepa pide evitar regalar animales silvestres en Navidad y Día de Reyes

Productos vegetales y derivados que puedes traer sin contratiempos:

Frutas deshidratadas (sin semilla).

Hortalizas deshidratadas.

Especias secas (como canela, vainilla, clavo, curry, laurel).

Café tostado o molido.

Harinas de cereales, legumbres y oleaginosas.

Nueces sin cáscara (almendra, pistache, avellana, etc).

Hierbas medicinales secas.

Tabaco deshidratado.

Productos de origen animal y derivados:

Quesos madurados empaquetados.

Mantequilla y crema selladas.

Jamones y embutidos industrializados con sello sanitario (las cantidades máximas y condiciones específicas varían por producto).

Lee también La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Productos acuáticos y pesqueros:

Pescados enlatados o procesados para consumo humano (siempre que estén en empaque sellado y no presenten signos de plagas o deterioro).

Todos estos productos deben estar libres de plagas y en cantidades para uso personal. Asimismo, deben ir en empaque íntegro y claramente etiquetados para que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) los inspeccione y autorice su ingreso.

Finalmente, debes saber que aunque estos productos están permitidos para uso y consumo personal, la decisión final siempre la toma el oficial del Senasica al momento de la inspección.

Jaula transportadora para perro. Foto: Freepik

¿Viene tu mascota contigo? Toma en cuenta estas indicaciones

Quienes viajen con mascotas también deben seguir indicaciones para que el Senasica permita su ingreso, esto con el fin de prevenir el ingreso de plagas o enfermedades.

Para ingresar con tu mascota al país, ya sea un perro o un gato, debes solicitar el Certificado Zoosanitario para Importación (CZI) en las oficinas de Senasica, localizadas en todos los puntos de ingreso al país en puertos, aeropuertos y fronteras o en línea.

Lo mismo aplica si el viaje incluye animales como hurones, hámsteres, canarios, ninfas o pericos australianos. Cada especie tiene reglas específicas y ninguna se salva del papeleo.

Lee también Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos

Al llegar a México, tu mascota necesita:

Certificado médico expedido por un oficial de la autoridad competente o si es particular, en papel membretado, con el número de cédula profesional impresa o fotocopia de la misma (o su equivalente).

Nombre y dirección del exportador (en país de origen o procedencia) y del importador (dirección de destino en México).

Fecha de aplicación de la vacuna contra la rabia y vigencia de la misma (quedan exentos los animales menores de 3 meses de edad).

Que en la inspección previa a su viaje, el o los animales se encontraron clínicamente sanos.

Que el o los animales hayan sido desparasitados interna y externamente dentro de los seis meses previos y se encuentren libres de ectoparásitos.

Tras cumplir con estos requisitos, tu mascota será inspeccionada físicamente por personal especializado que verifique su buena salud y debes tener en cuenta que:

Si se detectan ectoparásitos, debes contactar a un médico veterinario de tu elección, los gastos generados correrán por tu cuenta, para que aplique un tratamiento.

Lee también CNDH gira recomendación a la Defensa por muerte de dos menores en Sinaloa; investigación acredita violaciones de derechos humanos

Si se detecta garrapata, el personal enviará una muestra a un laboratorio oficial y las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) resguardará a tu mascota hasta obtener el resultado del laboratorio para descartar que se trate de especímenes exóticos para México o bajo Campaña y si tu mascota representa un riesgo, el Senasica determinará las medidas que se deben aplicar. Los gastos que se generen correrán a tu cargo

En aeropuertos y cruces fronterizos, el operativo se apoya en binomios caninos de inspección. Gracias a su memoria olfativa, pueden detectar aromas como cítricos, manzana, mango, cerdo o res sin abrir el equipaje.

El refuerzo de vigilancia incluye medidas extraordinarias tras el brote de peste porcina africana en Barcelona, España, registrado a finales de noviembre, por ello la Sader suspendió la importación de productos de origen porcino provenientes de ese país, tanto comerciales como turísticos. Esto significa que está prohibido ingresar jamones, paletas, embutidos, salchichas, patés, alimentos preparados con cerdo, suplementos, despojos, productos para mascotas e incluso trofeos de caza.

El personal de Senasica retendrá cualquier producto de este tipo en puertos, aeropuertos y fronteras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc