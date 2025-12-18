Más Información
Trump insiste que no necesita permiso del Congreso para atacar a cárteles en Venezuela; “no es para tanto"
Rastro de jets vinculados al narcotráfico lleva a un vendedor en California… y a un punto ciego de la regulación aérea en Estados Unidos
Secretaría Anticorrupción sanciona a dos empresas por buscar contratos con información falsa; imponen multa de miles de pesos
Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos
Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base
Esta semana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a dos empresas por proporcionar información falsa para tratar de conseguir contratos gubernamentales.
La primera es Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., quien recibió una multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación por un 1 año 6 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
"La sanción se impuso debido a que la empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato número CAEM-DGIG-PROAGUA-028-24-CP, que le fue adjudicado por la Comisión del Agua del Estado de México, cuyo objeto era la “Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la colonia Los Ángeles, de la localidad de Tepexpan, municipio de Acolman, Etapa 1 de 2. (obra nueva) Acolman, Tepexpan”, contenida en dos pólizas de fianza", informó la dependencia.
Lee también Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; enfrenta nuevamente orden de aprehensión
La notificación de la sanción se realizó el 10 de diciembre de 2025 y su publicación aparece este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, Constructora & Comercializadora Pietra, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Segunda empresa sancionada
Por otra parte, dicha Secretaría, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, impuso a la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., una multa de 144 mil 330 pesos y una inhabilitación por 1 año con 3 meses, debido a que la empresa proporcionó información falsa al participar en la Adjudicación Directa número AA-050GYR024-E588-2022, para la "Adquisición de Medicamentos"; consistente en una carta de apoyo del fabricante.
Lee también Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas
La notificación de la sanción se realizó el 9 de diciembre de 2025 y su publicación apareció este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.
De igual forma, Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V., ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Ley Esposa: Morena no llevará familiares a la boleta de 2027, dice Luisa Alcalde; considera suficiente normativa del INE
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]