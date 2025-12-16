INAPAM: estos son los estados que darán descuentos en predial y agua a los adultos mayores

Más Información
Este 2025, las personas adultas mayores en México cuentan con un apoyo adicional para aliviar gastos esenciales del hogar.
A través de la tarjeta INAPAM, quienes tienen 60 años o más pueden acceder a descuentos en el pago del predial y del servicio de agua potable, siempre que el beneficio esté contemplado en la normativa de su municipio.
Esta información forma parte del Directorio de Beneficios 2025, un documento oficial del Gobierno de México que reúne y actualiza los apoyos vigentes para este sector de la población.
Los descuentos varían según el estado y el municipio. En general, los apoyos van del 10% al 50%, con porcentajes intermedios como 15, 20, 25, 34 y 38%. El 50% de descuento es el más frecuente y representa un alivio importante en gastos recurrentes como impuestos locales y servicios básicos.
Estados y municipios con mayores beneficios
Entidades como Puebla, Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas concentran un mayor número de municipios que aplican el descuento máximo.
En Hidalgo, el municipio de Tolcayuca otorga el 50% de descuento, en algunos casos tanto en predial como en agua potable.
En Sonora, localidades como Bácum, Cajeme, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures ofrecen el mismo beneficio; en este último, incluso puede sumarse un descuento adicional del 15%, según el concepto de pago.
Municipios con descuentos parciales
Aunque no en todos los casos se aplica el beneficio máximo, hay municipios que ofrecen rebajas del 10% al 15%, como Tecomán (Colima), Copándaro (Michoacán), Nochistlán de Mejía (Zacatecas) y San Miguel del Puerto (Oaxaca).
Requisitos para acceder al apoyo
Para obtener el descuento es indispensable presentar la tarjeta INAPAM vigente. El trámite se realiza directamente en las oficinas municipales o en los organismos operadores de agua potable.
Dado que la aplicación del beneficio depende de la legislación local, se recomienda consultar directamente en el municipio correspondiente para conocer los porcentajes exactos y los plazos de pago.
