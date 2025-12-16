INAPAM: estos son los estados que darán descuentos en predial y agua a los adultos mayores

Este 2025, las personas adultas mayores en México cuentan con un apoyo adicional para aliviar gastos esenciales del hogar.

A través de la tarjeta INAPAM, quienes tienen 60 años o más pueden acceder a descuentos en el pago del predial y del servicio de agua potable, siempre que el beneficio esté contemplado en la normativa de su municipio.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

Esta información forma parte del Directorio de Beneficios 2025, un documento oficial del Gobierno de México que reúne y actualiza los apoyos vigentes para este sector de la población.

Los descuentos varían según el estado y el municipio. En general, los apoyos van del 10% al 50%, con porcentajes intermedios como 15, 20, 25, 34 y 38%. El 50% de descuento es el más frecuente y representa un alivio importante en gastos recurrentes como impuestos locales y servicios básicos.

Estados y municipios con mayores beneficios

Entidades como Puebla, Sonora, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Tlaxcala, Tamaulipas y Zacatecas concentran un mayor número de municipios que aplican el descuento máximo.

En Hidalgo, el municipio de Tolcayuca otorga el 50% de descuento, en algunos casos tanto en predial como en agua potable.

Estados que darán descuentos en predial y agua a los adultos mayores. Foto: Pexels

En Sonora, localidades como Bácum, Cajeme, Fronteras, San Luis Río Colorado y Ures ofrecen el mismo beneficio; en este último, incluso puede sumarse un descuento adicional del 15%, según el concepto de pago.

Municipios con descuentos parciales

Aunque no en todos los casos se aplica el beneficio máximo, hay municipios que ofrecen rebajas del 10% al 15%, como Tecomán (Colima), Copándaro (Michoacán), Nochistlán de Mejía (Zacatecas) y San Miguel del Puerto (Oaxaca).

Requisitos para acceder al apoyo

Para obtener el descuento es indispensable presentar la tarjeta INAPAM vigente. El trámite se realiza directamente en las oficinas municipales o en los organismos operadores de agua potable.

Dado que la aplicación del beneficio depende de la legislación local, se recomienda consultar directamente en el municipio correspondiente para conocer los porcentajes exactos y los plazos de pago.

