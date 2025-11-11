¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM? Guía paso a paso para adultos mayores

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece múltiples beneficios en salud, transporte, cultura y alimentación a quienes tienen 60 años o más.

Tramitarla es un procedimiento sencillo que solo exige reunir ciertos documentos y acudir al módulo más cercano.

Aquí encontrarás una explicación clara, detallada y con pasos precisos para completar el trámite sin contratiempos.

La tarjeta INAPAM sigue siendo una herramienta clave para aliviar los gastos médicos en la vejez. Foto: Imagen creada con IA (Chat Gpt)

¿Qué documentos debe presentar una persona adulta mayor?

Para iniciar el trámite se requiere :

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente

Una fotografía tamaño infantil.

Estos documentos permiten confirmar identidad, edad y residencia, lo que agiliza la entrega inmediata de la credencial.

¿Qué opciones de identificación son válidas?

Se aceptan INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la autoridad local. Cualquiera de estos documentos facilita la validación de datos sin necesidad de trámites adicionales.

¿Qué se solicita para la persona de contacto de emergencia?

Se requiere la CURP actualizada y un número telefónico. Este registro ayuda a comunicar cualquier eventualidad relacionada con la salud o seguridad de la persona adulta mayor.

Tarjeta INAPAM; estos son los programas del Bienestar a los que te puedes registrar este 2025. Foto: Especial

¿Cómo ubicar el módulo de Bienestar más cercano?

La Secretaría de Bienestar dispone de módulos en todo el país. El trámite se realiza de lunes a sábado, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, sin necesidad de cita.

Cada estado puede solicitar un requisito adicional, por lo que es recomendable verificar directamente la información local antes de acudir.

¿Cómo es el proceso de trámite en el módulo?

El procedimiento es directo:

Reúne los documentos requeridos.

Acude al Módulo de Bienestar más cercano.

Entrega la documentación al personal.

Recibe tu tarjeta INAPAM en el momento.

Este proceso permite que las personas mayores accedan rápidamente a los beneficios sin esperas prolongadas.

