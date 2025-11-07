Aguinaldo INAPAM 2025: ¿cuánto recibirán los adultos mayores y cuándo se realizará el pago?

En México, el aguinaldo es una prestación de ley que reciben los trabajadores, la cual equivale a por lo menos 15 días del salario que recibe una persona por 1 año de servicio.

Cada año, este pago representa un desahogo financiero para millones de familias mexicanas, quienes cuentan con él para cubrir los gastos extras de la temporada navideña y festiva.

Para los adultos que forman parte del Programa de Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) -el cual le permite a millones de mayores de 60 años reincorporarse al mercado laboral formal, considerando sus habilidades, oficios y experiencia profesional-, este pago está a la vuelta de la esquina.

El INAPAM ofrece beneficios para los adultos mayores, como moverse por la Ciudad de México sin pagar pasaje en varias redes de transporte público. Foto: Imagen creada con IA

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los adultos mayores y cuándo se realizará el pago?

El pago de aguinaldo para adultos mayores únicamente se realizará a las personas inscritas en el Programa de Vinculación Productiva del INAPAM.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto del aguinaldo para quienes cumplan los requisitos será de por lo menos 15 días de salario cuando se haya laborado el año completo.

En la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) se estiman alrededor de 4,182 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) podría alcanzar por lo menos los 6,298.2 pesos, para aquellos adultos que trabajaron todo el año.

EL Programa de Vinculación Productiva ofrece a los adultos mayores la oportunidad de reincorporarse al mercado laboral. Foto: Redes Sociales

Asimismo, los adultos afiliados al INAPAM que cumplan el requisito mencionado, pueden esperar el pago de su aguinaldo antes del 20 de diciembre, esto de acuerdo a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

Es importante recalcar que el pago de aguinaldo para los adultos mayores no proviene del INAPAM, sino de los empleadores de los adultos, es por ello que únicamente lo recibirán aquellas personas que, gracias al Programa de Vinculación Productiva, cuentan con un empleo que ofrece todas las prestaciones de ley.

