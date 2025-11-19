Más Información

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

Harfuch reporta detención del autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo; está directamente vinculado con el CJNG

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

SCJN da revés a Nueva Elektra del Milenio; deberá pagar 67 mdp a Hacienda

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

Vinculan a proceso a tres participantes de la marcha Generación Z por tentativa de homicidio agravado

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

EU va contra exatleta olímpico Ryan Wedding, a quien vincula con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Luisa Alcalde exhibe contrato de Edson Andrade, impulsor de marcha Generación Z; PAN le habría pagado más de 2 mdp

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

Comerciantes de más de 3 mil 500 establecimientos del polígono del estimaron que los destrozos del y activistas que se sumaron a la marcha de la , el sábado pasado, ocasionaron pérdidas por 500 millones de pesos, dijo el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra.

Dijo que el sábado 15 de noviembre se volvió a registrar el y el intento de abrir otros centros joyeros en el polígono que forman Izazaga, Donceles, Eje Central Lázaro Cárdenas y Corregidora.

Además de que se afectó la de más de 5 mil trabajadores, se interrumpieron servicios turísticos en inmediaciones del primer cuadro, y se registraron afectaciones a la salud de más de un centenar de .

Lee también

López Becerra expuso que no están en contra de las , siempre y cuando sean pacíficas y no haya hechos vandálicos, como saqueos.

“Defendemos, desde los principios democráticos, el derecho a la política, social, cultural, religiosa y económica. La mejor forma de practicar estos principios es dentro de los cauces legales y el respeto a la libertad y propiedad de terceras personas”, dijo.

El líder de ConComercioPequeño añadió que “los mexicanos debemos mandar un mensaje claro y contundente en contra de la sembrada por los grupos criminales”.

Lee también

Dijo que “la construcción de la democracia no se realiza justificando el saqueo de como actos de protesta social. Quienes lo realizan son simples delincuentes o miembros de grupos criminales que deben enfrentar la acción de la justicia”.

En su turno, el comerciante joyero, Sergio Subich, dijo que “tristemente dentro de las últimas marchas se han infiltrado grupos de choque y . Consideramos necesario que la policía realice los protocolos de acción necesarios para que a los integrantes de estos grupos se les detenga de hacer destrozos y sean procesados como la ley lo estipula”.

Añadió que hay grupos que aprovechan las movilizaciones para desvirtuar las convocatorias ciudadanas y cometer y agregó que ellos apoyan la libre expresión y las marchas siempre y cuando sean pacíficas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]