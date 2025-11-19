Comerciantes de más de 3 mil 500 establecimientos del polígono del Centro Histórico estimaron que los destrozos del bloque negro y activistas que se sumaron a la marcha de la generación Z, el sábado pasado, ocasionaron pérdidas por 500 millones de pesos, dijo el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra.

Dijo que el sábado 15 de noviembre se volvió a registrar el saqueo de una tienda y el intento de abrir otros centros joyeros en el polígono que forman Izazaga, Donceles, Eje Central Lázaro Cárdenas y Corregidora.

Además de que se afectó la jornada laboral de más de 5 mil trabajadores, se interrumpieron servicios turísticos en inmediaciones del primer cuadro, y se registraron afectaciones a la salud de más de un centenar de comerciantes.

López Becerra expuso que no están en contra de las manifestaciones, siempre y cuando sean pacíficas y no haya hechos vandálicos, como saqueos.

“Defendemos, desde los principios democráticos, el derecho a la libre expresión política, social, cultural, religiosa y económica. La mejor forma de practicar estos principios es dentro de los cauces legales y el respeto a la libertad y propiedad de terceras personas”, dijo.

El líder de ConComercioPequeño añadió que “los mexicanos debemos mandar un mensaje claro y contundente en contra de la violencia sembrada por los grupos criminales”.

Dijo que “la construcción de la democracia no se realiza justificando el saqueo de establecimientos mercantiles como actos de protesta social. Quienes lo realizan son simples delincuentes o miembros de grupos criminales que deben enfrentar la acción de la justicia”.

En su turno, el comerciante joyero, Sergio Subich, dijo que “tristemente dentro de las últimas marchas se han infiltrado grupos de choque y crimen organizado. Consideramos necesario que la policía realice los protocolos de acción necesarios para que a los integrantes de estos grupos se les detenga de hacer destrozos y sean procesados como la ley lo estipula”.

Añadió que hay grupos que aprovechan las movilizaciones para desvirtuar las convocatorias ciudadanas y cometer actos vandálicos y agregó que ellos apoyan la libre expresión y las marchas siempre y cuando sean pacíficas.

