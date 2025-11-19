Dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron agredidos por comerciantes de la Central de Abasto (CEDA) luego de atender un reporte del C2, donde se alertaba sobre un motociclista que circulaba sin casco y en sentido contrario.

De acuerdo con el informe policial, los uniformados interceptaron al motociclista para informarle sobre las faltas administrativas cometidas y comunicarle que el vehículo sería remitido al corralón, conforme a lo establecido en los artículos 3 y 60 del Reglamento de Tránsito. Sin embargo, el conductor llamó a varios comerciantes, quienes comenzaron a agredir físicamente a los oficiales para impedir la remisión de la motocicleta.

Ante el riesgo de ser superados en número, sufrir lesiones o ser desarmados, uno de los policías desenfundó su arma de cargo y realizó una detonación hacia el piso como medida disuasiva para proteger la integridad física de ambos elementos.

Minutos después, en un hecho distinto ocurrido dentro del mismo complejo comercial, oficiales de la SSC detuvieron a un hombre acusado de asaltar a un joven de 27 años. El afectado solicitó ayuda en la esquina de la Vialidad de los Tres y el Pasillo A-B, señalando a un sujeto que huía como el responsable de amagarlo con una pluma metálica y despojarlo de dinero en efectivo.

Tras detener al presunto implicado, los policías realizaron una revisión preventiva en estricto apego al protocolo de actuación y hallaron entre sus ropas un arma de fuego tipo pluma, así como el efectivo robado. Durante la intervención, un grupo de personas intentó obstaculizar el actuar policial, generándose golpes y jaloneos. Tras controlar la situación, los oficiales solicitaron apoyo médico para el detenido, quien presentaba una herida abrasiva en el pecho que no requirió traslado hospitalario.

El hombre, de 34 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. En un cruce de información se confirmó que contaba con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por robo agravado calificado en 2013, además de una presentación ante el Juez Cívico este mismo año por obstruir la vía pública.

En relación con el video difundido en redes sociales donde se observa una detonación hacia la cinta asfáltica durante la detención, la SSC informó que los oficiales involucrados también fueron presentados ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa interna.

