Marcha Generación Z: Sheinbaum niega persecución política contra imputados; detención fue por hechos violentos, dice

La presidenta afirmó que el Gobierno federal no realiza persecución política ni aplica medidas de represión en contra de los jóvenes detenidos durante la marcha de la llamada ocurrida el pasado sábado en la Ciudad de México.

La Mandataria insistió en que las detenciones derivan de hechos violentos y no de la protesta social en sí misma.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que desde su gestión como jefa de gobierno se mantuvo el principio de investigar cualquier hecho que involucre agresiones, incluso dentro de movilizaciones.

La Presidenta aseguró que la violencia registrada durante la marcha justifica la intervención de la Fiscalía capitalina, pues —aseveró— varios policías resultaron lesionados con golpes graves.

"Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse, porque finalmente es un delito, más allá de una protesta social”, subrayó.

Fiscalía de la CDMX le corresponde determinar situación de detenidos en marcha: Sheinbaum

Sheinbaum reiteró que corresponde a la Fiscalía de la Ciudad de México determinar la situación jurídica de los detenidos, incluyendo si pertenecen al llamado “bloque negro”, como se ha especulado en redes sociales.

"Eso es lo que tiene que informar la Fiscalía… si hay un detenido, pues tiene que haber pruebas evidentemente, y el delito tiene que corresponder a las pruebas que se tienen”, precisó.

Agregó que la autoridad ministerial también deberá decidir si procede o no prisión preventiva, según el tipo de delito y los elementos presentados. En caso de ser necesario, dijo, el apoyará a la institución local durante el proceso.

La Mandataria federal fue enfática en rechazar cualquier motivación política detrás de las detenciones.

"No hay ni persecución política ni represión… no estamos de acuerdo con eso”, afirmó. Indicó que, si existieron excesos o mala actuación por parte de elementos policiales durante la movilización, estos también deberán ser sancionados.

Sin embargo, sostuvo que los responsables de la violencia deben ser investigados y procesados. “Lo que sí hubo fue un grupo muy violento y que tiene que investigarse”, insistió.

