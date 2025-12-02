Las "tiendas de la esquina" viven “un sistema de supervivencia”, lo que tiene que ver con la inflación, las extorsiones y los cobros de derecho de piso que les quitan un promedio de 25% de sus ganancias, denunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

El presidente de la Alianza, Cuauhtémoc Rivera, dijo que se trata de un sector expuesto, porque no tienen seguridad, lo que los hace presas de los delitos.

Afirmó que el ilícito que más registran los tenderos es el robo hormiga con 30.5%, asalto a mano armada 8.36%, extorsión 13% y cobro de derecho de piso 3.5%.

En videoconferencia de prensa, expuso que “el rango del canal está en 7 mil a 8 mil pesos de ganancia el mes, son 2 mil pesos por semana. Mucha gente dice tan poquito... con eso complementan gastos, con los demás miembros del hogar que trabajan, se hace dinerito”.

Si se toma en cuenta esa ganancia de un pequeño comercio y se considera que “si lo toca la mafia… le piden 25% de la utilidad ideal de un negocio, de los 8 mil pesos se llevan 2 mil, que son 25% (de ganancia), pero da mucho coraje porque estás operando con niveles bajos”.

Los delincuentes llegan con total descaro y (como comerciante) estás obligado a darles dinero y no se te ocurra denunciarlos porque saben a dónde van los hijos a las escuelas, así que “eres rehén de ellos y muchos. Compañeros que están muy presionados se preguntan: qué caso tiene seguir estando en esas condiciones”, explicó Rivera.

Los comerciantes sienten abandono, desprotección y falta de respuesta ante lo que les ocurre, sin que sientan el apoyo del gobierno, ante el problema económico que enfrenta el país y que les afecta a ellos, porque caen sus ventas.

Expuso que este sector “vive un sistema de supervivencia, el comerciante amortigua la crisis y de alguna manera la absorbe para que la comunidad no deje de comer ni de comprar”, expuso Rivera.

Caída de ventas y de utilidades

Durante la presentación de la “Encuesta #26, consumo a la baja”, el presidente de la Anpec dijo que el 82% de los pequeños comerciantes reportó que redujeron su margen de utilidad.

El 88% dijo que subió sus precios, lo que tuvo relación con el hecho de que los proveedores les subieron los precios, de acuerdo con el 93%.

Para el 93% de los comerciantes, la inflación del 2025 fue peor que el año pasado y el 92% reportó aumento en los precios de lo que vende.

Explicó que en los resultados de la encuesta se observó que el 81% teme desabasto en 2026, 90.9% teme nuevos aumentos y 75% anticipa una cuesta de enero muy complicada, es decir, “el arranque de año empieza muy duro, el próximo año iniciará con cuesta de enero complicada emocional y económica”.

Comentó que el 45% de los comerciantes encuestados cree que el consumo disminuye cada vez más; ya que 5 de cada 10 personas hacen compras promedio de entre 50 y 100 pesos.

Además, se observó que el 65% de los tenderos encuestados asegura que sus clientes hacen compras diarias, adquieren productos de menor precio y no les importan las marcas.

“El país vive una dieta de emergencia… Los hogares están comprando bajo un esquema de microgasto y racionamiento invisible, es decir, no lo asumen, pero ocurre, la población no sabe que lo hace, pero lo hace”.

Añadió que “la compra por pieza y a granel indica precarización alimentaria”.

