Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (), Cuauhtémoc Rivera acusó al partido en el poder de actuar como lo hizo en el pasado el PRI al apoyar el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ().

Advirtió que de seguir con esta iniciativa se afectará el poder adquisitivo de la población, sobre todo de menores ingresos.

Afirmó que no les importa “la , traen la onda del IEPS como lo hicieron antes los del PRI que nunca dijeron en qué se gastó”, expresó durante su participación en la reunión de la Comisión de Hacienda con representantes de los sectores privado y social para escuchar sus propuestas e inquietudes sobre la miscelánea fiscal contenida en el Paquete Económico 2026.

Lee también

Señaló a los legisladores de Morena de ser la "aplanadora" con el apoyo del IEPS, actuando como los del PRI en su momento que tanto cuestionaron. Pidió congruencia con la cultura de izquierda que tanto pregonan y ser conscientes para defender a la gente.

Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Comerciantes de la ANPEC se manifestaron contra el aumento del IEPS a bebidas azucaradas y cigarros afuera de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Estamos en contra del IEPS porque es recaudatorio, afecta al consumo, no cura la salud”, afirmó.

Lamentó no ver a los diputados presentes durante su intervención, lo que refleja su arrogancia al dejarlos hablar solos porque no contribuye a la democracia.

Lee también

Por su parte, Salvador Torres Cisneros de la Cooperativa Pascual, dijo que están dentro del sector social de la economía como lo mandata la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, proponer un incremento del impuesto afectará los empleos y cadena agroindustrial al hablar despectivamente de bebidas azucaradas cuando utilizan azúcar de caña en el 100% de sus productos.

“Pensamos que es un sector ligado al campo y de la economía social y comprometida con el país, se debe reconsiderar el aumento del IEPS”, solicitó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses