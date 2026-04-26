¿Viajas con tu mascota?; Consejos prácticos para un viaje seguro y sin estrés

Los viajes con mascotas se han se han vuelto cada vez más común entre las familias mexicanas; ya sea para unas vacaciones, una visita familiar o una mudanza, llevar a perros o gatos en el automóvil implica asumir responsabilidades adicionales.

¿Cómo prepararse para viajar junto a tu mascota?

Un traslado mal planificado puede provocar estrés, mareos e incluso accidentes dentro del vehículo. Por ello, antes de salir, es fundamental preparar a tu mascota, evitando que ingiera alimentos al menos cuatro horas antes del viaje.

De acuerdo con la marca KIA, otro aspecto importante es asegurarse de que tenga acceso a agua y de que haya hecho sus necesidades previamente. En cuanto a la seguridad, no debe estar suelto dentro del vehículo; lo más recomendable es utilizar transportadoras, arneses especiales, así como un separador o rejilla.

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Pon en práctica estos consejos para evitar accidentes y cuidar el bienestar de tu mascota. Foto: Pixabay

¿Qué hacer para transportar a tu mascota en auto?

Un punto clave es la ventilación, según el portal digital de Purina. El interior del automóvil puede calentarse rápidamente, incluso con las ventanas abiertas. Por ello, se aconseja mantener una temperatura adecuada y jamás dejar a la mascota sola dentro del vehículo.

Durante trayectos largos, hacer paradas cada dos o tres horas ayuda a que el animal se relaje y camine un poco. Estas pausas también permiten monitorear su estado físico y emocional. Las señales como jadeo excesivo, inquietud o letargo pueden indicar estrés o malestar.

Asimismo, llevar un kit básico es indispensable: agua, recipiente portátil, alimento, bolsas para desechos, una manta o juguete familiar, y documentación como cartilla de vacunación. En caso de emergencia, es esencial tener a la mano el contacto de un veterinario.

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Viajar con tu perro o gato es una experiencia muy agradable, solo ten en cuenta estas recomendaciones para asegurar un buen trayecto. Foto: Archivo

Finalmente, los expertos coinciden en que la clave está en la anticipación. Es importante acostumbrar a la mascota a viajar en auto desde periodos cortos y reforzar la experiencia con estímulos positivos puede reducir significativamente su ansiedad.

El viajar con mascotas puede ser una experiencia gratificante si se toman las medidas adecuadas. Con planificación y cuidados básicos, es posible convertir cualquier trayecto en un viaje seguro, cómodo y libre de estrés tanto para los animales como para sus dueños.

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