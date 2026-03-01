¡Venga la primavera! Usuarios dan la bienvenida a marzo 2026 con oleada de memes

Más Información

Marzo de 2026 apenas vio su primer amanecer y el internet ya hizo lo que mejor sabe hacer: convertir cualquier evento relevante en material de comedia colectiva.

Desde la madrugada de este 1 de marzo, las se llenaron de imágenes que mezclan humor, cansancio acumulado y ese eterno sentimiento de que el año pasa demasiado rápido.

Luego de un caótico cierre a febrero, con importantes y violentos hechos sucediendo en México y el mundo, los usuarios han vuelto a demostrar que cualquier ocasión es buena excusa para reírse un poco de la realidad.

La llegada de marzo significa que las temperaturas comienzan a elevarse, pues pronto entrará oficialmente la primavera. Foto: FYJA
La llegada de marzo significa que las temperaturas comienzan a elevarse, pues pronto entrará oficialmente la primavera. Foto: FYJA

Los mejores memes del inicio de marzo de 2026

Marzo llegó sin pedir permiso y los memes no tardaron en describirlo como un mes que promete cambios. Con imágenes recicladas, frases ingeniosas y referencias al clima, al trabajo y a la vida adulta, estas publicaciones se han convertido en una especie de bienvenida no oficial al nuevo mes.

Este "ritual digital" que más bien, ya se convirtió tradición entre los internautas, está dejando la mejor oleada de memes en redes sociales como X, y aquí te ponemos algunos.

Memes de marzo. Foto: X
Memes de marzo. Foto: X

Algunos usuarios destacaron los recientes conflictos entre Irán, Israel y Estados Unidos, que tomaron al mundo por sorpresa.

Memes de marzo. Foto: X
Memes de marzo. Foto: X

Otros expresaron su incredulidad ya que es marzo de nuevo, expresando que el tiempo parece pasar muy rápido.

Memes de marzo. Foto: Facebook
Memes de marzo. Foto: Facebook

Algunos internuatas recordaron que la llegada de marzo y la primavera, significa que empieza la temporada de alergias para muchas personas.

Memes de marzo. Foto: Facebook
Memes de marzo. Foto: Facebook

Otros simplemente comentaron ya sentirse "devastados" por el 2026.

Memes de marzo. Foto: Facebook
Memes de marzo. Foto: Facebook

Por último, algunos usuarios mandaron buenos deseos para este mes, manifestando salud, abundancia, paz y bienestar.

Memes de marzo. Foto: X
Memes de marzo. Foto: X

