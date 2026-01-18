¿Tu mascota puede deprimirse?; esto revela la medicina veterinaria sobre su bienestar emocional

El pasado 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha en la que se invita a todas las personas a prestar más atención a la salud mental y a hablar con naturalidad sobre ella.

Esta fue una iniciativa de sociedades médicas alrededor del mundo para quitar los tabúes que existen respecto a la depresión y hacer que las personas puedan pedir ayuda a tiempo y sin temor a ser señaladas.

Pero ¿pueden los animales de compañía deprimirse? En medicina veterinaria no se reconoce la depresión como un diagnóstico clínico formal, como sí se puede observar en la psiquiatría humana.

Sin embargo, es posible relacionarla con ciertos estados emocionales en perros y gatos que se expresan como tristeza, apatía, falta de interés, baja de ánimo para labores que antes les generaban emoción e incluso periodos de ansiedad.

Conoce las señales que indican que tu mascota está pasando por un cuadro depresivo. Foto: jeffreyw

Muchos de estos signos se perciben como cambios de comportamiento y alteraciones en la rutina, que pueden tener origen luego de duelos, episodios de estrés, enfermedades, cambios en el entorno, separaciones o dolores intensos.

En este sentido, es importante tener en cuenta que, tal y como sucede en los seres humanos, el ánimo y el “nivel de felicidad” de una mascota pueden variar día a día, pero se habla de estado depresivo cuando los cambios se mantienen por semanas o meses.

¿Por qué se puede originar?

Antes de entrar a hablar de las causas, es fundamental entender que cada animal es un individuo diferente y, además, evitar atribuir de inmediato los cambios en el estado de ánimo en las mascotas a la depresión, sin antes descartar algunas causas médicas como dolor, enfermedad, infecciones, problemas hormonales, entre otras.

Foto: Canva

Las causas más frecuentes de depresión en animales de compañía son:

Enfermedad

El dolor intenso, no tratado y que se mantiene durante el tiempo, hace que las mascotas presenten cambios comportamentales e incluso no quieran moverse, comer o jugar. Adicionalmente, existen dolores que, al ser tan intensos, alteran el sistema nervioso del animal, haciéndolo apático a los estímulos externos. Dolor originado por problemas dentales, renales, osteoarticulares, gastrointestinales, entre otros, puede llevar a que las mascotas tengan depresión.

Duelos, separaciones o pérdidas

El vínculo entre los seres humanos y los perros y gatos se ha vuelto tan estrecho que cuando llega a faltar un miembro de la familia e incluso otro animal del hogar, se altera el comportamiento y el estado de ánimo de las mascotas.

Cambios

Pueden ser cambios sencillos como el lugar de la cama, el arenero o el tipo de comida, o cambios más drásticos como una mudanza, la llegada de nuevos miembros humanos o animales a casa, o cambios de horarios. Todos ellos generan estrés que, mal manejado, puede desencadenar estados depresivos en las mascotas.

Cambios sencillos como el retiro de una cama o de un elemento de tu mascota pueden provarle estrés. Foto: iStock

Falta de estimulación

Perros y gatos, como seres vivos y con un sistema nervioso desarrollado, necesitan estimulación mental. Esta les permite tener el cerebro activo, sentirse útiles y vencer la rutina. Cuando los animales se aburren, pierden el interés por las cosas del día a día, a lo que se conoce como apatía o anhedonia.

Ansiedad

También relacionada con el estrés, esta puede llegar a agotar mentalmente al animal.

Por este motivo, antes de llegar a un diagnóstico de un episodio depresivo, es importante prestarle atención a cualquier señal o cambio de comportamiento de la mascota y consultar con el médico veterinario.

Si notas cambios en tu mascota, es importante primero descartar problemas de salud. Foto: Canva

¿Qué signos se observan?

Como se mencionó previamente, cada mascota es un individuo que experimenta y reacciona al día a día de manera diferente; no obstante, existen algunas señales que pueden llamar la atención de los tutores.

En el caso de los perros, estos pueden tener menos interés en jugar o dar paseos, menos energía a la hora de hacer actividades, estar aislados o preferir no tener interacciones, tener pérdida del apetito y dormir más de lo normal. Para el caso de los gatos, estos pueden ser menos curiosos, permanecer escondidos en lugares oscuros y sin ruidos, presentar cambios de comportamiento (irritabilidad, agresividad, etc.), y también descuidar el aseo del pelaje.

Todos estos signos deben revisarse individualmente y no de manera comparativa, ya que existen “personalidades” también en las mascotas.

Recuerda que también se debe tomar a consideración la personalidad de tu mascota, algunas son más sociables que otras. Foto: Nerdist

Primeros auxilios emocionales

En caso de notar cambios de comportamiento leves en el perro o el gato, existen algunas medidas que se pueden hacer en casa:

Enriquecimiento ambiental: Con este nombre se les conoce a todas aquellas actividades que mantienen el cerebro del animal ocupado. Algunos ejercicios fáciles son esconder el alimento en objetos, cambiar ligeramente el mobiliario de la casa, estimular el olfateo incorporando aromas nuevos, hacer uso de rascadores o permitir paseos con más instantes de exploración.

Con este nombre se les conoce a todas aquellas actividades que mantienen el cerebro del animal ocupado. Algunos ejercicios fáciles son esconder el alimento en objetos, cambiar ligeramente el mobiliario de la casa, estimular el olfateo incorporando aromas nuevos, hacer uso de rascadores o permitir paseos con más instantes de exploración. Cambios de rutina: Mantenga los horarios de descanso, alimentación y paseos, pero cambie la ruta, el destino, las actividades o los juguetes.

Mantenga los horarios de descanso, alimentación y paseos, pero cambie la ruta, el destino, las actividades o los juguetes. Control del entorno: Ofrezca un espacio tranquilo y libre de estímulos excesivos como luces, sonidos u olores intensos. Evite castigar o regañar al animal, y revise si existen conflictos con otros animales o personas en el hogar.

Ofrezca un espacio tranquilo y libre de estímulos excesivos como luces, sonidos u olores intensos. Evite castigar o regañar al animal, y revise si existen conflictos con otros animales o personas en el hogar. Dejarlo ser: En algunas ocasiones lo mejor es permitirle al animal tener momentos para él mismo, sin descuidar actividades básicas como alimentación, juego, interacción, descanso, aseo, y sueño.

Finalmente, es fundamental consultar al médico veterinario si estos episodios se prolongan por más de dos semanas, o si la mascota deja de alimentarse, experimenta una pérdida significativa de peso, muestra vómitos o diarrea, presenta alteraciones notables en su comportamiento, tiene dificultades para dormir o manifiesta conductas repetitivas como lamerse, rascarse, vocalizar excesivamente o autolesionarse.

Si el cambio de conducta en tu mascota se prolonga por más de dos semanas, debes consultar a su veterinario. Foto: Canva

