Superluna de enero 2026: esta es la hora exacta de la primera Luna llena del año en México

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Desde semáforo caído hasta fisuras en edificios: las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

VIDEOS: sismo de 6.5 sacude la CDMX y usuarios captan el momento del temblor

Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor de 2026

Enero ha llegado, y con ello, diversos acompañarán el mes y deleitará la pupila de los amantes de la astronomía.

Por lo anterior, la primera Luna llena de 2026 llegará acompañada de un fenómeno que siempre despierta curiosidad y asombro: una , visible a simple vista y con un brillo más intenso de lo habitual.

Este fenómeno también es llamado Luna de Lobo; aquí te contamos la hora exacta en la que podrá apreciarse este evento astronómico que marca el inicio del calendario lunar del año.

Esta es la hora exacta de la Superluna de enero en México

Según información del portal Star Walk, dedicado a la divulgación astronómica, la Superluna podrá apreciarse el sábado 3 de enero de 2026 en punto de las 4:02 de la mañana, hora del centro de México.

Cabe mencionar que el disco lunar se verá lleno durante varios días, desde el 1 de enero.

¿Cómo puede afectar al cuerpo una Superluna?

Pese a las creencias sin sustento científico, las superlunas no tienen efectos negativos en la salud humana ni son responsables de fenómenos extremos como inundaciones severas, sismos, erupciones volcánicas o tsunamis.

Este fenómeno nos regalará un espectáculo visual único debido al perigeo. Foto: Pixabay
Su impacto real se limita a provocar mareas apenas más elevadas, generalmente solo unos centímetros por encima de las mareas habituales de Luna llena. Aunque en caso de presentarse condiciones meteorológicas adversas estas mareas ligeramente mayores podrían notarse, su influencia es mínima y prácticamente irrelevante.

