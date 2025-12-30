Superluna de enero: ¿cuándo ver la primera Luna llena del 2026?

El 2026 está por iniciar, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

A este fenómeno astronómico también se le conoce como Luna del Lobo o la primera Superluna del año.

No obstante, algunas personas se preguntan sobre la fecha exacta en que la Luna brillará en el cielo nocturno; aquí te contamos.

¿Cuándo ver la primera Superluna del 2026?

De acuerdo con el sitio Star Walk, especializado en temas astronómicos, la Superluna se podrá observar el próximo 3 de enero de 2026, cuando el satélite natural de la Tierra se encuentre en la constelación de Géminis.

No obstante, el disco lunar se verá lleno durante varios días, desde el 1 de enero.

¿Por qué se le llama Superluna?

La Superluna aparece un 6% más grande y un 13% más brillante que una Luna Llena promedio. Ocurre cuando la Luna Llena coincide con el perigeo, el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita.

La Luna no cambia realmente de tamaño, simplemente se acerca más a la Tierra.

