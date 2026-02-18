Simulacro regional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica HOY en CDMX y Edomex?

Este miércoles 18 de febrero se realizará un simulacro regional de sismo en la Ciudad de México y el Estado de México. El ejercicio forma parte de las estrategias para fortalecer la cultura de la prevención y poner a prueba los protocolos de actuación ante una posible emergencia real.

La alerta sísmica en celulares amplía el alcance del aviso temprano en la CDMX. Foto: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

El anuncio fue hecho por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La finalidad es evaluar la capacidad de reacción de autoridades, instituciones, empresas y ciudadanía en general frente a un eventual sismo de gran magnitud.

Lee también: "¡No te espantes!" Simulacro regional en CDMX y Edomex este 18 de febrero; detalles, hora y todo lo que tienes que saber

¿A qué hora sonará la alerta sísmica?

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, el simulacro iniciará en punto de las 11:00 horas.

Simulacro Regional 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Para este ejercicio se activarán 13 mil 900 altavoces distribuidos estratégicamente en ambas entidades, los cuales emitirán el sonido oficial de la alerta sísmica. Además, se pondrá a prueba el sistema de alertamiento vía telefonía celular, una herramienta que busca ampliar la cobertura y garantizar que el mensaje llegue de manera oportuna a la población, incluso si no se encuentra cerca de un altavoz.

¿Por qué es importante participar en el simulacro regional?

México es un país con alta actividad tectónica, por lo que la preparación ante un sismo es fundamental. La realización de un simulacro no solo permite ensayar rutas de evacuación, sino también identificar riesgos dentro de viviendas, oficinas y escuelas.

Lee también: Primer Simulacro Metropolitano: C5 alertará a capitalinos a través de casi 29 mil altavoces; se realizará en CDMX y Edomex

La práctica constante fortalece la organización comunitaria y reduce la posibilidad de pánico durante una emergencia real. Autoridades destacan que una reacción adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de desastre.

¿Qué hacer durante un simulacro?

Al escuchar la alerta sísmica, lo primero es mantener la calma y suspender cualquier actividad. Posteriormente, se recomienda seguir estos pasos:

Dirigirse a las salidas de emergencia de manera ordenada, sin correr, gritar ni empujar.

de manera ordenada, sin correr, gritar ni empujar. Si se está en pisos altos, utilizar únicamente las escaleras ; nunca elevadores.

; nunca elevadores. Brindar ayuda a adultos mayores , personas con discapacidad o niños.

, personas con discapacidad o niños. Acudir al lugar previamente establecido y permanecer ahí hasta recibir indicaciones.

Si no es posible evacuar, ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

interna, lejos de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer. Cerrar las llaves de gas, bajar el interruptor de la luz y no regresar por objetos personales.

También te interesará:

¡Cumplió su promesa! Empresario entrega carro a padres de bebés con oxígeno; así fue el momento

Los mejores memes que dejaron los "Therians", nueva tendencia que está marcando las redes

Verástegui lanza dardo a Yeri Mua por fumar marihuana en Carnaval de Veracruz; “cultura vulgar”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv