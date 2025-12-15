¿Quién es el padre Guilherme, el sacerdote DJ que tocó "La Guadalupana" en versión electrónica?

El sacerdote católico Guilherme Peixoto, originario de Guimarães, Portugal, ha logrado posicionarse como uno de los personajes más singulares dentro de la escena electrónica internacional. A sus 51 años, combina su vocación religiosa con su pasión por la música, una fórmula que le ha permitido conectar con miles de jóvenes en distintos países y abrir debates sobre nuevas formas de evangelización.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: Así es el Cessna Citation III, jet ejecutivo involucrado en el accidente en Toluca

Peixoto ejerce como capellán militar dentro de la diócesis castrense portuguesa, con rango de teniente coronel. Durante años, su labor pastoral se desarrolló en contextos complejos, incluyendo misiones con tropas portuguesas en zonas de conflicto como Afganistán y Kosovo. Sin embargo, fue durante la pandemia cuando su carrera musical dio un giro decisivo, al comenzar a realizar sesiones de techno en línea que rápidamente captaron la atención internacional.

De la fe al escenario electrónico internacional

El llamado padre DJ saltó a la fama global tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Lisboa. A partir de ese momento, su propuesta de mezclar bases electrónicas con elementos de música sacra fue replicada en escenarios de gran formato. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentra su actuación en el Festival Medusa de Cullera, en España, ante más de 150 mil personas, así como un espectáculo frente al Cristo Redentor en Brasil.

También encabezó un evento multitudinario en Zaragoza, donde reunió a más de 20 mil asistentes en una noche que combinó techno y espiritualidad. Medios internacionales como Forbes, Reuters y Clubbing TV han documentado su ascenso, destacando su capacidad para integrar mensajes de paz, inclusión y convivencia en un lenguaje musical contemporáneo.

En noviembre de 2025, el sacerdote DJ se presentará por primera vez en Colombia, con un show programado en el Centro de Eventos Montevideo, en Bogotá. El evento contará con artistas nacionales e internacionales como Suizer, Pao Calderón, Mulatto, Valerio, Aimee, Alejandra Rosales, Ceon y Jayklash.

Foto: Captura de pantalla en Instagram

Lee también: De las redes al debate político: ¿quién es “Proyecto Escolar” y por qué puso en aprietos a varios políticos?

El remix de La Guadalupana que lo volvió tendencia en México

En fechas recientes, Guilherme Peixoto se volvió tendencia en redes sociales tras una presentación en México, donde sorprendió al público al mezclar el tema "La Guadalupana" en versión electrónica. La reinterpretación del canto dedicado a la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones más significativas para los católicos mexicanos, generó una ola de reacciones positivas.

Usuarios en plataformas digitales celebraron la originalidad del acto y destacaron su potencial para acercar a las nuevas generaciones a la religión. Comentarios como “si así fueran las misas, las iglesias estarían llenas” o “esto acerca más a los jóvenes a la fe” reflejaron el impacto del momento, que rápidamente se viralizó.

El padre Guilherme suma más de dos millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia activa en plataformas como Spotify y SoundCloud, donde comparte mezclas y producciones propias. Su propuesta continúa generando conversación al demostrar que la música electrónica puede funcionar como un puente entre la tradición religiosa y las expresiones culturales contemporáneas.

También te interesará:

¿Espacio reducido? Así puede decorar tu casa en Navidad sin que luzca saturada

Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

Nutriólogo Gustavo Melo denuncia robo en uno de los gimnasios más reconocidos de Polanco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov