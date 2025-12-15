Así es el Cessna Citation III, jet ejecutivo involucrado en el accidente en Toluca

La tarde de este lunes 15 de diciembre se registró el desplome de una aeronave ejecutiva en la calle Industria Automotriz y el Boulevard Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México. El jet cayó sobre una zona de fábricas, específicamente en una bodega, lo que provocó un incendio de consideración.

Elementos del cuerpo de Bomberos, Protección Civil y otros servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar.

Como medida preventiva, las autoridades pidieron a la población cercana resguardarse y se evacuaron al menos dos cuadras a la redonda, mientras se habilitó un espacio seguro para los habitantes de la zona.

Foto: Captura de pantalla en Página web

Lee también: Avioneta se desploma en Toluca: moviliza a cuerpos de emergencia cerca del aeropuerto

¿Qué se sabe del accidente del jet en Toluca?

La aeronave siniestrada pertenecía a la empresa JETPRO, dedicada al servicio de aviación ejecutiva, renta de aviones y jets privados con base en Toluca. El vuelo había salido de Acapulco y tenía como destino el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El impacto ocurrió en una zona industrial, lo que incrementó el riesgo por la presencia de estructuras y materiales inflamables. Las labores de emergencia se extendieron durante varias horas para controlar el fuego y asegurar el perímetro, mientras peritos especializados iniciaban la revisión de los restos de la aeronave.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial del desplome. Las autoridades señalaron que el análisis incluirá factores técnicos, operativos y meteorológicos, así como la revisión del historial de mantenimiento del jet.

Se trata de un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO, que salió de Acapulco con destino a Toluca, en el que viajaban 8 pasajeros y 2 tripulantes. De manera preliminar, se registran 6 decesos. pic.twitter.com/fLnBJDTnC7 — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 15, 2025

¿Cómo es el Cessna Citation III?

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, la aeronave involucrada fue un jet privado Cessna Citation III, con matrícula XA PRO. Posteriormente, las autoridades confirmaron que viajaban ocho personas a bordo, de las cuales seis perdieron la vida tras el impacto.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que, en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades locales, se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

De acuerdo con el sitio especializado en vehículos de aviación Aero Affaires, el Cessna Citation III es un reactor de negocios de tamaño medio, producido por el fabricante estadounidense Cessna bajo el programa Citation 650, cuyo inicio de producción data de 1983. Este modelo marcó un avance significativo frente a versiones anteriores al ofrecer mayor velocidad, autonomía y confort.

Está diseñado para transportar entre seis y ocho pasajeros, dependiendo de la configuración de la cabina, y es operado por dos pilotos. Cuenta con una cabina amplia, con asientos giratorios y reclinables, espacio para equipaje y aseo a bordo, elementos que lo colocan como una opción habitual en la aviación ejecutiva.

Foto: Captura de pantalla en Página web

Lee también: Desplome de avioneta en Toluca deja seis posibles muertos según reportes preliminares

En términos técnicos, el Citation III está equipado con motores Honeywell TFE 731 3B, alcanza una velocidad de crucero aproximada de 830 kilómetros por hora y tiene una autonomía superior a los 3 mil kilómetros. Su altitud máxima de vuelo ronda los 15 mil 500 metros.

Según el mismo sitio web, el precio de compra de un Cessna Citation III puede rondar los 6 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a 110 millones de pesos mexicanos, mientras que su renta se estima en alrededor de 3 mil euros por hora, es decir, cerca de 55 mil pesos mexicanos, cifras que reflejan su posicionamiento dentro del mercado de jets privados ligeros.

También te interesará:

¿Espacio reducido? Así puede decorar tu casa en Navidad sin que luzca saturada

Calendario SEP 2025: ¿cuándo empiezan y terminan las vacaciones de diciembre? Esto se sabe

Nutriólogo Gustavo Melo denuncia robo en uno de los gimnasios más reconocidos de Polanco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov