¿Qué se celebra hoy, 5 de septiembre?; conoce las efemérides de este viernes

Este 5 de septiembre se conmemoran diversos temas con el propósito de concientizar y visibilizar a la población.

Los siguientes temas son los que se celebran este 5 de septiembre: Dia Internacional de la Mujer Indigena, Dia Internacional de la Beneficencia, Dia Mundial del Hermano, Día Mundial del Periodista Turístico y Día Internacional del Mieloma Múltiple.

Por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre lo sucedido un día como hoy.

¿Qué se celebra hoy, 5 de septiembre?

Dia Internacional de la Mujer Indigena

Día Internacional de las Mujeres Indígenas / Foto: Twitter

La ONU menciona que este día tiene el objetivo de visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres indígenas en la tarea de mantener y defender la identidad de los pueblos, defender sus derechos y que sus voces o diversos ejemplos de la riqueza cultural que representan sean escuchados en diversos ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales.

Cada día las mujeres indígenas enfrentan diversos tipos de violencia y discriminación. Por lo tanto, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptó la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas en 2022 para llamar a los Estados a desarrollar e implementar políticas integrales para proteger mejor sus derechos humanos.

Dia Internacional de la Beneficencia

Voluntarios organizan donaciones en centros de acopio de la Cruz Roja en Polanco. Foto: Eduardo Dina/EL UNIVERSAL

Este día es para animar y visibilizar a todas las personas que dan caridad a determinados lugares que más necesitan diversas donaciones.

Las Naciones Unidas nos dicen que este día reúne a las personas para construir sociedades más justas y resilientes, ya sea a través de donaciones, voluntarios o acción colectiva.

Mientras la caridad esté arraigada en la equidad y la ética, será un acto aún más generoso. Esto conecta a personas a través de fronteras y sectores para combatir la pobreza.

Este día fue elegido en conmemoración de la Madre Teresa de Calcuta, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor en la lucha contra la pobreza y la miseria.

Dia Mundial del Hermano

Foto: Pinterest

Hoy celebramos uno de los lazos familiares más importantes para la mayoría de personas que tienen hermanos.

En este día tan especial es para reconocer y honrar a aquellas personas que comparten una historia de risas, disputas, amor, apoyo emocional, complicidad y que crecieron juntos.

Como otras celebraciones, este día tuvo su origen en la conmemoración de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, quien consideraba hermanos a todas las personas a las que dedicó su vida a servir y cuidar.

Día Mundial del Periodista Turístico

Foto: Especial

De acuerdo con el sitio web de la OMPT, este 5 de septiembre es el Día Mundial del Periodista Turístico, y este día es para reconocer la labor y papel fundamental de quienes comunican y difunden el turismo de manera ética, responsable y cultural.

Esta fecha se originó en 2018 durante el VIII Congreso de Periodistas y Profesionales del Turismo, realizado en las Cataratas del Iguazú (Argentina), con el visto bueno de la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT) y organizaciones de varios países.

Día Internacional del Mieloma Múltiple.

Foto: Especial

Según el sitio web “Gador”, este Día Internacional del Mieloma Múltiple busca concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad e informar sobre su diagnóstico y algunos síntomas.

Esta enfermedad es un tipo de cáncer que se presenta en la médula ósea y se caracteriza por la proliferación de células plasmáticas anormales.

La enfermedad inicialmente no presenta síntomas, sin embargo, en una segunda fase se presentan síntomas como dolor de huesos, debilidad, anemia, problemas renales y fracturas patológicas e infecciones diversas.

