Hollow Knight: Silksong ya está disponible; salida del videojuego colapsa la red de Steam

El lanzamiento del videojuego Hollow Knight: Silksong ha generado gran conmoción entre la comunidad gamer, pues luego de 6 largos años de espera por fin se puede disfrutar de la continuación de este videojuego.

Este jueves 4 de septiembre a las 8:00 horas se lanzó al mercado la secuela de "Hollow Knight" en distintas partes del conteniente americano, lo que provocó que los servidores de Steam, Xbox y PlayStation colapsaran en cuestión de minutos, debido a la gran cantidad de descargas.

A las pocas horas de su lanzamiento en tiendas digitales, este videojuego estilo 'indie' debutó con más de 500 mil jugadores en tan solo 3 horas, colocándose entre los títulos con más jugadores simultáneos de la historia de Steam y logrando cerca de un 98% de reseñas positivas.

Lee también: Japón lanza monedas conmemorativas de “Dragon Ball” por su 40 aniversario; así lucen las piezas de colección

Hollow Knight: Silkdong ya está disponible; salida del videojuego colapsa la red de Steam. Foto: Nintendo

Lanzamiento de Hollow Knight: Silksong colapsa las tiendas digitales

El videojuego fue creado por un pequeño equipo de cuatro desarrolladores en Australia, llamado "Team Cherry". Este segundo proyecto fue esperado durante más de 6 años por los amantes de esta saga, quienes ansiosos esperaban su estreno.

El anuncio oficial de esta secuela se dio el 14 de febrero del año 2019 a través de un corto tráiler en YouTube, el cual ya adelantaba un poco de lo esta nueva entrega prometería: nueva protagonista, nuevos enemigos y más movimientos y armas, un cambio que sin duda revolucionará la experiencia de juego.

Finalmente, el juego Hollow Knight: Silksong ya esta disponible en las tiendas oficiales y plataformas digitales de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y Steam, con un precio de oscila entre los 349 y 379 pesos mexicanos. Además, también estará disponible en el catálogo virtual del Game Pass en Xbox.

Lee también: Series Netflix: ¿habrá temporada 3 de Merlina?; esto se sabe

¿De qué trata Hollow Knight: Silksong?

En este juego de acción y aventura seguimos a Hornet, una princesa protectora de Hallownest, quien explora un vasto reino embrujado, descubriendo secretos fascinantes y enfrentándose a fuertes enemigos (enormes hordas de bichos y bestias) en combates letales y acrobáticos, mientras asciende a la cima de una tierra gobernada por la seda y las canciones.

Entre los requisitos recomendados para jugar esta entrega en tu computadora PC, destacan un procesador y un sistema operativo de 64 bits, tal como Windows 10 versión 21H1 o posterior. Además de un procesador Intel Cores i5-3470 y una memoria RAM de 8 GB. Para los gráficos se aconseja utilizar una tarjeta GeForce GTX 560 Ti o Radeon HD 7750, ambas de 1 GB.

También te interesará:

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

¿Culpa de Aaron Ramsey?; tras muerte de Giorgio Armani, usuarios recuerdan “maldición” del jugador de Pumas

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/dcs