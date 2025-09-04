La famosa "Grimace Shake" llegó por primera vez a México el pasado martes 2 de septiembre, para vestir el menú de McDonald's de diversión y su característica tonalidad morada. Además, no llegó sola, pues el mismísimo Grimace viajó desde "McDonaldlandia" hasta el territorio mexicano para compartir la noticia en persona.

A través de su cuenta oficial de Instagram, McDonald's compartió con sus seguidores mexicanos diversas pistas que anunciaban el regreso de un entrañable personaje. Luego de varios videos promocionales, Grimace anunció que ya se encontraba en el país y tenía una buena noticia para compartir.

Y eso no es todo, pues con motivo del lanzamiento de esta peculiar bebida, McDonald's lanzó también un menú especial, el cual estará disponible solo por tiempo limitado en las sucursales de la cadena de comida.

McDonald’s lanza menú de Grimace Shake con bebida peculiar; ¿cuánto cuesta y qué contiene?. Foto: Redes Sociales

¿Qué contiene el menú 'Grimace Shake'?

Este menú especial viene en su forma tradicional de McTrío, contiene una hamburguesa Big Mac, papas a la francesa y la maravillosa 'Grimace Shake', una malteada de color morado con sabor a arándanos y deliciosos frutos rojos, combinado junto a una dulce base de helado de vainilla.

El costo del menú 'Grimace Shake' ronda los 175 pesos mexicanos.

¿Quién es Grimace?

Grimace es una de las mascotas de la cadena de comida rápida, McDonald's. La primera aparición de este emblemático personaje fue en el año de 1971, aunque en aquel tiempo su diseño contaba con 2 extremidades más y era conocido bajo el nombre de 'Evil Grimace', conocido por personalidad malvada y traviesa, pues se divertía robando las bebidas de los clientes.

Contrario a su antiguo diseño, su forma actual hace recordar a un monstruo o macha morada, sin embargo, recientemente la cadena de hamburguesas reveló que su forma está inspirada en una papila gustativa.

Hola México, ¿listos para probar mi Shake? 🧋💜 pic.twitter.com/wbf6WsusHn — McDonald's México (@McDonaldsMexico) September 2, 2025

Esta debida se creó en 2023 con motivo del cumpleaños número 52 de Grimace. Finalmente, el menú ya está disponible en todas las sucursales y pedidos a domicilio de McDonald's en México, no te quedes sin el tuyo y ve a probarlo.

