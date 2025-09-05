Pensión Bienestar 2025: ¿qué letras reciben depósito hoy, 5 de septiembre?; entérate aquí

La Pensión Bienestar continuará con el quinto pago de este año, correspondiente a los meses de septiembre - octubre, te contamos lo que debes de saber.

El Gobierno de México anunció que algunos programas sociales se depositarán a lo largo del mes, siendo la opción ideal para que millones de personas en todo el país reciban un apoyo económico.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 5 de septiembre?, 5 de septiembre?

La dispersión de pagos comenzó desde el 1 de septiembre, y finalizará el día 25, la Secretaría del Bienestar compartió el calendario oficial de pagos, hoy 5 de septiembre, todos los primero apellidos que empiecen con las letras “D”,”E” Y “F”, recibirán el monto de 6,200 pesos.

Calendario Pensión Bienestar, Septiembre. Fuente: Gobierno de México

¿Qué es la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es uno de los tantos programas sociales que el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador implementó, está dirigido a adultos mayores con 65 años o más, que sean mexicanos o mexicanas, con su domicilio actual en el país.

¿Qué otros programas reciben hoy su depósito?

El mismo calendario de la Secretaría del Bienestar anuncia que este quinto depósito también beneficiará a todas aquellas personas que formen parte de Pensión Personas con Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras y Pensión Mujeres Bienestar.

¿A qué monto corresponden los demás programas?

Cada uno tiene es dirigido a un grupo distinto, aunque se depositan a la par, el monto también es diferente:

Pensión Personas con Discapacidad : el monto es de 3,200 pesos bimestrales.

: el monto es de 3,200 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar : la ayuda económica es bimestral de 3,000 pesos, para mujeres de 60 a 64 años de edad.

: la ayuda económica es bimestral de 3,000 pesos, para mujeres de 60 a 64 años de edad. Programa Madres Trabajadoras: el apoyo es de 1,600 pesos para madres con hijos de 0 a 4 años, y de 3,600 pesos para madres con niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad.

Pensión Bienestar 2025; ¿a qué letras les toca el registro, hoy 22 de agosto?; esto se sabe. Foto: Generada con IA

