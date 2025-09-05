¿Qué santos se celebran hoy, 5 de septiembre?; conoce el santoral de este viernes

Este 5 de septiembre se celebran diversos santos, quienes son venerados por la Iglesia Católica.

Para cada una de las fechas conmemorativas de cada santo, existe un libro religioso llamado Santoral que registra la historia de los santos que son reconocidos por la Iglesia Católica.

Aquí te contaremos por qué se celebra a cada uno de ellos y un poco sobre su historia y milagros que han realizado.

¿Qué santos se celebran hoy, 5 de septiembre?

Estos son algunos de los Santos que según el sitio web religioso Vatican News y EWTN mencionan que se celebran en este día.

Santa Madre Teresa de Calcuta

Santoral. Foto: Captura de pantalla Wikipedia.

Cada 5 de septiembre se celebra a Santa Madre Teresa de Calcuta, quien nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en el seno de una familia albanesa.

Es venerada por haber servido a los más necesitados a quienes consideraba la encarnación de Cristo. Por ello recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 con motivo de su canonización.

Murió el 5 de septiembre de 1997 en su Calcuta.

San Lorenzo Justiniano

Santoral. Foto: Captura de pantalla Wikipedia.

También en este día se venera a San Lorenzo Justiniano. Nació en 1381 y murió en 1455 en Venecia.

Este santo es venerado por haberse dedicado por completo a la Iglesia católica, por haber renunciado al matrimonio ventajoso, fue diácono y sacerdote para que luego se dedicara a la orientación espiritual, años más tarde fue obispo y patriarca de Venecia.

Fue beatificado en 1524 por el Papa Clemente VII y canonizado por Alejandro VIII en 1690.

Hay algunos santos que también son celebrados hoy, sin embargo, no hay muchos registros sobre sus vidas, como San Aconcio, Nono, Herculano y Taurino, mártires de Oporto.

