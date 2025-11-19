¿Qué se celebra este 19 de noviembre? Conoce las efemérides del miércoles

Hoy, 19 de noviembre, se llevan a cabo cuatro actos conmemorativos. Los temas que están presentes son: Día Internacional del Hombre, Día Internacional de la Mujer Emprendedora, Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Día Mundial del Retrete.

La población enfrenta diversos problemas sociales, por lo que es importante reconocer ciertos movimientos o personas que han provocado cambios para la sociedad como la vida silvestre, la salud, la cultura, la educación, entre muchos otros.

Ante ello, te informaremos sobre temas importantes del mundo, y aquí te diremos el motivo de estas celebraciones.

¿Qué se celebra este 19 de noviembre?

Día Internacional del Hombre

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este día ocurrió gracias a la iniciativa del Comité Internacional de Hombres, iniciada en Trinidad y Tobago, por el profesor Thomas Oaster de la Universidad de Missouri-Kansas.

Esto fue para que con este día se generara un equilibrio entre los géneros. Esto con el fin de promover modelos masculinos positivos, tanto en la vida diaria como en la sociedad, la comunidad, la familia, el cuidado infantil y el medio ambiente.

Día Internacional de la Mujer Emprendedora

El Gobierno de México menciona que este día busca visibilizar a todas las mujeres que contribuyen al empoderamiento femenino en el mundo, acabando con la desigualdad laboral.

Fue establecido por el Consejo de Naciones Unidas en 2014, por lo que, con este día, se busca reivindicar los derechos salariales de las mujeres.

Por lo tanto, el emprendimiento femenino ha roto los prejuicios sociales sobre la capacidad de las mujeres para realizar negocios.

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

El propósito de esta conmemoración es que la sociedad tome conciencia sobre esta enfermedad, promover su prevención, diagnóstico precoz y buen tratamiento a quienes la padecen.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que esta condición es la cuarta causa de muerte en el mundo, y en 2021 provocó 3,5 millones de muertes.

Esta enfermedad pulmonar reduce el flujo de aire y causa problemas respiratorios. Los síntomas que pueden presentarse son: dificultad para respirar, sensación de cansancio, infecciones pulmonares, gripe, neumonía, cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas, osteoporosis, depresión y ansiedad.

Día Mundial del Retrete

Este día fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/67/291 en el año 2013. Aunque originalmente en el año 2001 esta celebración fue iniciada por la Organización Mundial del Retrete.

El objetivo de este día es concienciar al público sobre la crisis del saneamiento y crear soluciones para abordar este problema para las personas que no tienen acceso a estos servicios.

El retrete es una necesidad a nivel mundial, sin embargo, en muchas regiones no cuentan con uno, lo que afecta directamente a los más pobres, especialmente a las mujeres y niñas, ya que tienen más probabilidades de contraer alguna infección.

