MrBeast recuerda visita a Calakmul y construye réplica de pirámides en Minecraft

El popular creador de contenido MrBeast volvió a poner a México en la mira internacional tras publicar un video en el que recorre y evalúa representaciones de diferentes países dentro de Minecraft, uno de los juegos más influyentes de la última década.

En esta competencia global, equipos de diversos lugares del mundo construyeron versiones monumentales de sus naciones, y México fue uno de los más aplaudidos por su trabajo artístico, cultural y simbólico.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Lee también: ¿Por qué MrBeast pudo entrar a zonas arqueológicas restringidas? Esto dice la ley | El Universal

¿Por qué la construcción mexicana llamó tanto la atención?

El video, publicado el 15 de noviembre, reunió a creadores especializados en construcción dentro del juego. Cada país debía recrear su identidad, su arquitectura más representativa y un toque personal para impresionar al equipo de MrBeast.

Durante el recorrido, el youtuber recordó su visita a zonas arqueológicas como Calakmul, lo que hizo que la representación mexicana captara aún más su atención.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Los participantes de México mostraron una Chichén Itzá detallada, un Templo Mayor reinterpretado, zonas coloniales, gastronomía tradicional, criaturas representativas como el ajolote, e incluso una versión del inframundo, inspirada en la cosmovisión prehispánica.

La creatividad, los colores intensos y la variedad cultural lograron que el país se colocara entre los favoritos del público y del equipo evaluador.

Foto: Captura de pantalla en Youtube

Lee también: Salinas Pliego reacciona a polémica de MrBeast tras grabar en Calakmul; esto dijo

A lo largo del video, MrBeast visitó también representaciones de Estados Unidos, Francia, Filipinas, Brasil, Indonesia, Corea del Sur y otras naciones, calificando cada construcción con base en creatividad, precisión, detalles interiores y narrativa cultural.

Aunque la competencia fue cerrada, México se mantuvo entre los más destacados por su mezcla de historia, arquitectura y elementos modernos.

También te interesará:

Ana Karen Sotero: de regañar a los diputados en el Senado a convocar a una marcha pacífica centennial

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Marcha de la Generación Z: ¿qué hacer si estoy expuesto a gas lacrimógeno?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/aosr