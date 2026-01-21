¡Oh la lá, señor francés! Macron aparece con lentes de sol durante Davos y causa furor; gesto desata ola de memes

Tras el discurso de Emmanuel Macron, durante el Foro Económico Mundial de Davos, la imagen del mandatario francés acaparó la atención por llevar lentes de sol durante el evento internacional celebrado en Suiza.

Entre las especulaciones sobre un posible mensaje político al portar las gafas y, en medio de la tensión global que desataron las amenazas de Donald Trump con imponer aranceles a Francia por defender a Groenlandia, el gesto de Macron provocó una intensa ola de memes.

"Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego", aseguró el presidente francés.

Leer también: ¿Colaboración histórica? Salinas Pliego lanza propuesta directa a MrBeast; esto dijo

We prefer science to conspiracy theories, rule of law to rule of force, dialogue to threats.



Nous préférons la science au complotisme, l’État de droit à la loi du plus fort, le dialogue aux menaces. pic.twitter.com/e4qK6mdFsa — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2026

Lentes de Macron desatan la mejor ola de memes

La polémica entorno a las gafas tiene una explicación médica, pues Macron presentó un derrame en el ojo, por lo que las comparaciones con robots con rayos láser se hicieron presentes.

El mandatario francés se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

Otra de las claves de esta controversia es la negativa de Macron a sumarse a la Junta de la Paz, el nuevo organismo internacional liderado por el mandatario estadounidense.

Asimismo, las referencias a “Top Gun”, no se hicieron esperar, pues las gafas que portó Macron eran estilo aviador, muy similares a la estética de Tom Cruise en la emblemática película de los 80.

El mandatario francés se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

Las ediciones con IA lo colocaron en distinto escenarios con clips que levantaron polémica.

El mandatario francés se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

El derrame que presentó el mandatario inspiró muchas imágenes.

El mandatario francés se volvió tendencia en la red. Foto: 'X'

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs