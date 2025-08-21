Muere "el juez más amable del mundo" a los 88 años; ¿quién era Frank Caprio?

Luego de una larga batalla contra el cáncer de páncreas, este miércoles 20 de agosto confirmó el fallecimiento del juez estadounidense Frank Caprio, mejor conocido en el escenario mediático y el mundo del internet como "El juez más amable del mundo", a los 88 años.

El deceso del exmagistrado fue dado a conocer por su hijo, David Caprio, a través de sus perfiles en redes sociales. "Será recordado no solo como un juez respetado, sino también como un devoto esposo, padre, abuelo, bisabuelo y amigo", escribió su familia en una publicación de Instagram.

Así mismo, añadió: "Su legado vive en sus incontables actos de bondad que inspiró. En su honor tratemos de traer un poco más de compasión a este mundo, así como él lo hizo cada día". "Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá", agregaron.

La familia Frank compartió en redes un emotivo mensaje. Foto: Captura de pantalla

¿Quién era Frank Caprio?

Nacido en 1936, Frank Caprio alcanzó gran fama a nivel internacional en la década de los 2000, debido a su participación en el programa televisivo "Caught in Providence", el cual seguía su trabajo como juez de la Corte Municipal de Providence en Rhode Island, Estados Unidos. Durante su transmisión, la serie recibió tres nominaciones a los premios Daytime Emmy entre 2021 y 2023.

Conocido en internet por su personalidad compasiva en los tribunales de Norteamérica, Frank rápidamente se ganó el corazón de la audiencia, quienes aplaudieron su empatía en los casos que se le asignaban y reconocieron su profesionalismo para lograr la impartición de justicia de manera imparcial, ética y con ese toque tan necesario de humanidad.

Caprio inició su carrera como juez municipal de Providence en 1985 y se retiró en diciembre de 2023, después de casi cuatro décadas en su profesión y luego de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas el día de su cumpleaños.

Juez Frank Caprio, que se ha ganado la simpatía de miles de personas en TikTok por sus evaluaciones. FOTO: The real judge for you

Una labor profesional con empatía y compasión

Uno de los casos del juez Caprio más circulado en foros de internet fue el juicio del Sr. Coella, un hombre de 96 años que fue sancionado con una infracción de tránsito por exceder los límites de velocidad en una zona escolar.

Durante la audiencia, el juez le pidió que explicara el motivo de su falta, a lo que el señor respondió que se debía a que llevaba a su hijo de 63 años, con discapacidad y cáncer a realizarse análisis médicos. De esta forma, Caprio, conmovido por su acción, le dijo que era un buen hombre y que representaba lo mejor de Estados Unidos.

Así mismo, haciendo uso de su impoluto sentido del humor, Caprio bromeó con el señor al recalcar el mal ejemplo que le estaba dando a su hijo, pues con esta acción él podría esperar que su padre lo acompañara hasta los 90 años.

Una oración y un último mensaje de apoyo

Además, a tan solo unas horas de su muerte, el jurista compartió con sus seguidores un último video en redes sociales desde el hospital, en donde les pedía su apoyo con oraciones y plagarías por su estado de salud, ya que nuevamente había recaído por el cáncer.

"El año pasado les pedí que oraran por mi... Desgraciadamente, tuve una recaída y ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más. Creo firmemente en el poder de la oración", explicó Caprio con voz entrecortada en un video publicado el martes 19 de agosto.

"Así que, recuérdenme, por favor", finalizó Caprio en su grabación. Las últimas palabras del exmagistrado generaron una ola de mensajes de apoyo y ánimo en distintas plataformas digitales. "Rezaré por ti, Frank, te amo", escribió en los comentarios de la publicación el cantante puertorriqueño de música urbana, Nicky Jam.

El ex magistrado, Frank Caprio, agradeció las oraciones de sus seguidores en una publicación de Instagram. Foto: Captura de pantalla

