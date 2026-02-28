Meta salta a la cancha del Mundial; millones de voces se unirán en una conversación global en tiempo real

A cuatro meses de que el balón comience a rodar en el torneo más esperado del mundo, la conversación ya se está jugando en otro terreno: el digital. Y en ese escenario, Meta dejó claro que no solo será testigo del Mundial, sino uno de sus grandes protagonistas.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Más de mil anunciantes, creadores de contenido y artistas se reunieron en el Instagram Fan Zone, un encuentro que no solo anticipó la magnitud del fenómeno, sino que delineó cómo se vivirá la fiesta futbolística más grande del año a través de Instagram, Facebook y WhatsApp.

Lo que ocurrió no fue solo un evento corporativo. Fue una declaración de visión.

El Mundial más social de la historia comienza en Instagram

Durante la jornada, Marco Casarin, director general de Meta en México, compartió cifras que dimensionan el momento histórico que se aproxima: más de 70 millones de fanáticos en América Latina ya siguen y apoyan a sus selecciones a través de Instagram. Pero el impacto será aún mayor.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Se espera que 70 millones de personas utilicen Instagram, Facebook y WhatsApp para seguir los partidos, compartir reacciones y vivir cada jugada en comunidad.

De acuerdo con datos presentados por la compañía, 96% de las personas usarán tecnologías de Meta antes, durante y después de los encuentros. Esto significa que el Mundial no se limitará a 90 minutos por partido. Será una conversación constante, una narrativa colectiva que se construirá en tiempo real, las 24 horas del día.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

En este contexto, herramientas como Advantage+, Partnership Ads y Reels se posicionan como aliados estratégicos para las marcas que buscan conectar con audiencias apasionadas, segmentadas y listas para interactuar.

Estrategia, creatividad y datos: las claves que compartirán las grandes marcas

Uno de los momentos más relevantes del Instagram Fan Zone fue el panel que reunió a tres líderes de la industria de consumo: Coca-Cola Company, Nestlé y Grupo Modelo. Más que compartir campañas, expusieron visión estratégica.

Para Coca-Cola Company, este evento tiene un significado especial: la compañía celebra 100 años en México, sede del Mundial.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Julieta Sánchez, Media Strategy Sr Director, explicó que las tecnologías de Meta permitirán optimizar presupuestos en tiempo real, identificar las creatividades más efectivas y profundizar en el conocimiento de las audiencias.

La apuesta no está en saturar, sino en conectar. En un entorno donde la atención es el recurso más valioso, una interacción auténtica puede ser más poderosa que miles de impactos sin relevancia. Además, el mensaje hacia las PyMEs fue inspirador: la tecnología está disponible para todos. Con estrategia y análisis, cualquier empresa puede competir en el escenario más grande del mundo.

Nestlé: el “match” perfecto entre marca y audiencia

Desde la visión de Nestlé, la competencia representa una oportunidad para fortalecer vínculos construidos durante más de 95 años con consumidores mexicanos, a través de marcas icónicas.

Ingrid Stowhas, vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones Corporativas, destacó que las plataformas de Meta permiten identificar a la audiencia correcta, en el momento preciso y mediante el formato adecuado.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Ante ello, dijo que el Mundial será un laboratorio de precisión creativa: contenido relevante, distribuido estratégicamente y adaptado al comportamiento de cada usuario. Un verdadero “match perfecto” entre datos, creatividad y emoción.

Grupo Modelo: anfitriones de una celebración global

Por su parte, Alejandro Gershberg, director de Connections & Draftline de Grupo Modelo, recordó que marcas como Corona han llevado el nombre de México a más de 180 países. Ahora, frente a este evento deportivo, asumen el papel de anfitriones ante miles de visitantes internacionales.

El aprendizaje compartido fue contundente: no se trata de competir con presupuesto, sino con relevancia. Las pequeñas y medianas empresas pueden destacar si apuestan por mensajes precisos en el momento correcto. No es necesario “subirse al momento” de forma automática; es más eficaz elegir el instante adecuado y comunicar con claridad. En un Mundial que generará millones de publicaciones diarias, la creatividad estratégica será el verdadero diferenciador.

Del insight a la experiencia: el Hipódromo como punto de encuentro

Sin embargo, el Instagram Fan Zone no se limitó al diálogo con las marcas. El pasado 25 de febrero, el Hipódromo de las Américas se convirtió en el epicentro de una visión que fusionó deporte, tecnología, comunidad y diversión.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Lo que tradicionalmente ha sido un espacio asociado a la adrenalina de las carreras fue transformado, por unas horas, en un laboratorio vivo de interacción digital. Ahí se demostró que la pasión por el futbol ha encontrado nuevas formas de expresarse y amplificarse en el entorno digital.

Al encuentro asistieron influencers como Javetas, Karen Torres y Jimmy Álvarez, del proyecto Pongámoslo a prueba, con quienes Instagram compartió —junto a otros creadores y medios de comunicación— la estrategia que desplegará durante el Mundial.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

Además, se habilitó un espacio especial para que los asistentes se tomaran fotografías y las publicaran en sus redes sociales, invitando a los aficionados a compartir los rituales que acompañan cada partido: desde usar la misma camiseta en cada juego hasta repetir cábalas familiares transmitidas de generación en generación.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Asimismo, la experiencia también se enriqueció con presentaciones musicales de Julieta Venegas, Xavi y Paloma Morphy, quienes aportaron una dimensión cultural al encuentro. La música reforzó el mensaje central: el futbol no es solo un deporte, sino una manifestación de identidad, memoria colectiva y celebración compartida.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Karen Velázquez / EL UNIVERSAL

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Una oportunidad histórica para las marcas mexicanas

El mensaje central del Instagram Fan Zone fue contundente: este Mundial será la fiesta deportiva más grande y social de la historia, donde millones de aficionados compartirán análisis, celebraciones, memes, rituales y emociones en tiempo real.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Cada gol se convertirá en tendencia. Cada jugada polémica abrirá debates instantáneos. Cada victoria detonará miles de historias que viajarán en segundos por todo el continente.

Para Meta, el desafío no será únicamente estar presente, sino formar parte de la conversación con propósito. Las herramientas de la plataforma ofrecerán segmentación avanzada, automatización inteligente y formatos dinámicos capaces de transformar datos en experiencias memorables.

Meta salta a la cancha del Mundial. Foto: Especial

Sin embargo, el verdadero diferencial no estará solo en la tecnología, sino en la capacidad de conectar desde la autenticidad, la creatividad y la empatía, entendiendo que detrás de cada interacción hay una emoción que merece ser amplificada.

