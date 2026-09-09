Durante todo el mes de septiembre, la bóveda celeste nos deleita con diferentes eventos astronómicos; sin embargo, hoy, 9 de septiembre, la lluvia de meteoros Épsilon Perseidas alcanzará su pico de mayor intensidad.

Para disfrutar al máximo de este espectáculo nocturno, especialistas señalan los horarios exactos, el origen del fenómeno y las mejores recomendaciones de observación.

Lluvia de Meteoros Líridas 2026; consejos para disfrutar del evento astronómico de abril. Foto: Imagen generada con IA

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Recomendaciones para el evento astronómico

Las recomendaciones de expertos en observación del espacio enfatizan los siguientes aspectos para lograr una visualización óptima desde México:

Ventana de horario: Según datos del portal de divulgación Space.com, el mejor momento para observar el fenómeno comprende desde la medianoche hasta las primeras horas del amanecer (aproximadamente entre las 02:00 y las 04:30 horas), momento en que el punto radiante se encuentra más alto en el cielo.

Según datos del portal de divulgación el mejor momento para observar el fenómeno comprende desde la hasta las primeras horas del amanecer (aproximadamente entre las 02:00 y las 04:30 horas), momento en que el punto radiante se encuentra más alto en el cielo. Orientación hacia la constelación: La Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) indica que el radiante de esta lluvia se ubica cerca de la estrella Épsilon en la constelación de Perseo, la cual surge en el horizonte en dirección noreste durante las primeras horas de la noche.

La Unión Astronómica Internacional (IAU, por sus siglas en inglés) indica que el radiante de esta lluvia se ubica cerca de la en la constelación de Perseo, la cual surge en el horizonte en dirección noreste durante las primeras horas de la noche. Condiciones del entorno: Los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) aconsejan alejarse de las luces urbanas, situarse en zonas de campo abierto y permitir que la vista se adapte a la oscuridad por lo menos durante 20 minutos antes de comenzar la observación.

Conoce estos consejos prácticos para fotografiar la lluvia de estrellas Líridas de abril de 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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Consejos técnicos para fotografiar trazos de luz en el cielo nocturno

Capturar el paso de una estrella fugaz requiere de preparación y paciencia. Los fotógrafos de la NASA y portales especializados en astrofotografía como Fstoppers sugieren seguir estas pautas para lograr imágenes nítidas de la lluvia de meteoros:

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Estabilidad absoluta : Según la guía de astrofotografía de la NASA, resulta imprescindible el uso de un tripié robusto y un disparador remoto (o el temporizador integrado de la cámara) para evitar cualquier vibración al presionar el botón.

: Según la guía de astrofotografía de la NASA, resulta el uso de un tripié robusto y un disparador remoto (o el temporizador integrado de la cámara) para evitar cualquier vibración al presionar el botón. Enfoque manual e infinito: Tal como señala el portal técnico Fstoppers , los sistemas de enfoque automático no funcionan en la oscuridad total; por ello, se debe cambiar el lente a modo manual y enfocar hacia el infinito o hacia una estrella brillante utilizando la vista previa digital (Live View).

Tal como señala el portal técnico , los sistemas de enfoque automático no funcionan en la total; por ello, se debe cambiar el lente a modo y enfocar hacia el infinito o hacia una brillante utilizando la vista previa digital (Live View). Configuración del triángulo de exposición: Los expertos recomiendan utilizar un lente gran angular con la apertura más amplia posible (por ejemplo, f/2.8 o f/4), un valor ISO alto (entre 1600 y 3200) y tiempos de exposición prolongados de entre 15 y 25 segundos.

Los expertos recomiendan utilizar un gran angular con la apertura más amplia posible (por ejemplo, f/2.8 o f/4), un valor ISO alto (entre 1600 y 3200) y tiempos de exposición prolongados de entre 15 y 25 segundos. Disparo continuo:De acuerdo con especialistas de la NASA, la técnica más efectiva consiste en programar la cámara para tomar fotografías de forma continua, ya que predecir el segundo exacto en que cruzaría un meteoro resulta imposible.

Pronóstico del clima para la CDMX y el Estado de México esta noche

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este miércoles 9 de septiembre se prevé en la Ciudad de México un ambiente templado a cálido por la tarde, con una temperatura máxima estimada de 24 a 26 °C y una mínima de 13 a 15 °C.

Asimismo, la dependencia advierte la presencia de cielo nublado con probabilidad de chubascos e intervalos de lluvias (5 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas.

Por su parte, el organismo señala que en el Estado de México se pronostican lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en la zona oeste y noroeste, con posible caída de granizo y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas durante la madrugada.

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Debido a que la presencia de nubosidad y precipitaciones intermitentes prevalecerán en la región central del país, los especialistas sugieren consultar los radares locales para aprovechar las ventanas de cielo despejado durante la madrugada.

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