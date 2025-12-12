Más Información

Krispy Kreme lanza irresistible promoción de docena de donas a mitad de precio: ¿cómo aplica?

Krispy Kreme lanza irresistible promoción de docena de donas a mitad de precio: ¿cómo aplica?

Día de la Virgen de Guadalupe: así puedes proteger a tu perrito contra la pirotecnia este 12 de diciembre

Día de la Virgen de Guadalupe: así puedes proteger a tu perrito contra la pirotecnia este 12 de diciembre

Anuncian último episodio de Chamuco TV tras 8 años al aire: ¿cuándo y dónde verlo?

Anuncian último episodio de Chamuco TV tras 8 años al aire: ¿cuándo y dónde verlo?

Nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" provoca nostalgia en redes sociales

Nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" provoca nostalgia en redes sociales

Felipe Calderón hace irónico comentario por cancelación de mañanera de Sheinbaum; esto dijo

Felipe Calderón hace irónico comentario por cancelación de mañanera de Sheinbaum; esto dijo

Como cada mes, sorprende a sus clientes con una en la docena de donas, ya que este 12 de diciembre los amantes de este delicioso postre podrán obtenerla a mitad de precio.

Diciembre es un mes para compartir y durante el llamado “Día de las Docenas”, la tienda que se ha convertido en uno de los establecimientos más recurridos para saciar el antojo, ofrece un imperdible descuento.

Leer también:

Krispy Kreme lanza promoción. Foto: Krispy Kreme
Krispy Kreme lanza promoción. Foto: Krispy Kreme

¿Cómo aplica la promoción de docenas a mitad de precio Krispy Kreme?

Sólo este viernes 12 de diciembre se podrá adquirir en cualquier sucursal Krispy Kreme del país, la docena de donas con glaseado original al 50% de descuento.

Asimismo, la famosa tienda de donas con sede en Charlotte, Carolina del Norte, por temporada ofrecerá otra de sus variedades favoritas con este mismo descuento, se trata de la dona glaseada de chocolate, sabor que ha cautivado el paladar de muchos.

Los interesados que desean adquirir esta promoción, además de dirigirse a la sucursal más cercana, también podrán realizar pedidos por delivery o acudir a los kioscos Krispy Kreme. Cabe destacar que este descuento se aplicará hasta agotar existencias y no es compatible con otras promociones vigentes de la empresa.

Leer también:

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]