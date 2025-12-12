Krispy Kreme lanza irresistible promoción de docena de donas a mitad de precio: ¿cómo aplica?

Como cada mes, Krispy Kreme sorprende a sus clientes con una promoción especial en la docena de donas, ya que este 12 de diciembre los amantes de este delicioso postre podrán obtenerla a mitad de precio.

Diciembre es un mes para compartir y durante el llamado “Día de las Docenas”, la tienda que se ha convertido en uno de los establecimientos más recurridos para saciar el antojo, ofrece un imperdible descuento.

Leer también: El truco eficaz para desmanchar sartenes y ollas sin dañarlos

Krispy Kreme lanza promoción. Foto: Krispy Kreme

¿Cómo aplica la promoción de docenas a mitad de precio Krispy Kreme?

Sólo este viernes 12 de diciembre se podrá adquirir en cualquier sucursal Krispy Kreme del país, la docena de donas con glaseado original al 50% de descuento.

Asimismo, la famosa tienda de donas con sede en Charlotte, Carolina del Norte, por temporada ofrecerá otra de sus variedades favoritas con este mismo descuento, se trata de la dona glaseada de chocolate, sabor que ha cautivado el paladar de muchos.

Los interesados que desean adquirir esta promoción, además de dirigirse a la sucursal más cercana, también podrán realizar pedidos por delivery o acudir a los kioscos Krispy Kreme. Cabe destacar que este descuento se aplicará hasta agotar existencias y no es compatible con otras promociones vigentes de la empresa.

Leer también: Cinemex lanza peluches coleccionables de Bob Esponja, la película: ¿cuánto cuestan y cómo adquirirlos?

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs